LEDERMÅLET: Aymeric Laporte er høyest inne i feltet, og skaller inn kampens første mål. Foto: CARL RECINE / X03807

Laporte og Jesus sikret City-seier

(Everton – Manchester City 0–2) Headingen til Aymeric Laporte (24) og Gabriel Jesus scoret på overtid i hver sin omgang. Med én kamp mer spilt enn Liverpool topper City nå tabellen for første gang siden begynnelsen av desember.

Publisert: 06.02.19 22:45 Oppdatert: 06.02.19 22:58







Scoringen kom to minutter på overtid i første omgang. Det var lagt til ett minutt, men så fikk Manchester City et frispark på venstrekanten. David Silva løftet ballen inn i feltet, og der var Laporte på plass og stanget ballen oppe i hjørnet til høyre for Everton-keeper Jordan Pickford.

På grunn av to lange skadeavbrekk, og en rekke bytter, ble det lagt til hele syv minutter. Noen sekunder før full tid klarte innbytter Gabriel Jesus å ordne 2–0 til City med en heading etter at første avslutning ble stoppet av keeper.

– Dette var fantastisk. Ikke bare fordi jeg scoret, men fordi vi spilte en veldig god kamp mot et vanskelig lag, oppsummerte Jesus da han ble intervjuet etter kampen.

les også Hat trick-helten Agüero innrømmet hands-scoring – uten å ha handset

I helgen scoret Aguero hat trick mot Arsenal, og selv om argentineren ble byttet ut målløs ti minutter før slutt ble det seier igjen.

Manchester City står med 62 poeng på 26 ligakamper, og har bedre målforskjell enn Liverpool – som altså har samme poengsum på 25 kamper.

VG oppdaterer artikkelen.

SIKRET SEIEREN: Gabriel Jesus gratuleres av Kevin De Bruyne, som spilte brasilianeren frem før 2–0-scoringen. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Seieren på Goodison Park var fortjent nok. Selv om hjemmelaget var bra med spillemessig, så var det bortelaget som skapte sjansene.

Leroy Sane skjøt like utenfor etter tre minutter, og da et drøyt kvarter var unnagjort headet Laporte utenfor åpent mål etter at Pickford hadde bommet ute i feltet. Kort tid etterpå avsluttet Ilkay Gündogan i tverrliggeren fra kloss hold.

Da det så ut til at første omgang skulle ende målløst kom scoringen til Laporte.

Kampbildet i andre omgang ble omtrent det samme, og det var City som skapte sjansene. Sergio Agüero brassesparket like utenfor, og innbytter Raheem Sterling hadde et skudd som suste centimeter over via en forsvarer.

I det siste tilleggsminuttet sørget Jesus for å sikre de tre poengene. Søndag spiller Manchester City hjemme mot Chelsea, mens Liverpool får besøk av Bournemouth lørdag.