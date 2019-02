Messi inn fra benken – men klarte ikke å avgjøre

(Barcelona-Real Madrid 1–1) Lionel Messi (31) kom inn den siste halvtimen av cup-semifinalen - men klarte ikke avgjøre. Real Madrid viste at de nå er i stand til å hamle opp med Barcelona.

Publisert: 06.02.19 22:51 Oppdatert: 06.02.19 23:02







Det står 1–1 mellom de to gigantene foran returkampen i hovedstaden den 27. februar. Totalt blir det tre El Clásico på knapt fire uker.

– Det er helt åpent hvem som går til finalen, sa Real Madrid-keeper Keylor Navas i et intervju vist på Strive og VG+ etterpå.

– 1–1 var et rettferdig resultat, mente Barcelonas Sergio Busquets.

Lionel Messi startet altså på benken. Han har vært småskadet etter Valencia-kampen, og det var uklart om han i det hele tatt ville bli klar til matchen. Trener Ernesto Valverde valgte å gå for et angrep bestående av Malcom, Luis Suárez og Philippe Coutinho.

Lucas Vazquez sendte Real Madrid i ledelsen etter bare drøyt fem minutter. Han ble nydelig servert av Karim Benzema, som slo 45 grader ut.

Sergio Ramos fikk et berettiget gult kort etter bare ti minutters spill, men Real-stjernen klarte å holde seg i skinnet og unngå utvisning de neste 80 minuttene.

Det kunne ha blitt 2–0 før kvarteret var gått, men Vinicius Junior gjorde noen dårlige valg som gjorde at det falt i fisk da han kom fossende igjennom sammen med Benzema og Toni Kroos.

Barcelona leder klart i La Liga , men Real Madrid er i ferd med å finne formen, og det gikk nesten halvtimen før vertene hadde den første reelle sjansen. Men Keylor Navas skulle etter hvert få stadig mer å gjøre. Blant annet headet Ivan Rakitic i tverrliggeren. Men Real Madrid gikk til pause med ledelse 1–0.

– Det virker å være et sterkt taktisk grep av Santiago Solari å eliminere Barcas venstreside - og bruke høyresiden, fastslo Strive-kommentator Magnar Kvalvik ved halvtid.

57 minutter var gått da Messi-erstatter Malcom utlignet til 1–1. Det skjedde etter at Luis Suárez hadde skutt stolpen. Returen satte brasilianske Malcom i mål til tross for at det krydde av Real Madrid-spillere foran mål, inkludert keeper Navas, som hadde kommet seg tilbake etter å ha vært ute i en duell med Jordi Alba.

Messi hadde ikke vært på banen lenge før han ble sparket ned av Lucas Vazquez rett utenfor 16-meteren, men frisparket hans gikk rett i muren.

En annen innbytter, Gareth Bale, fikk en stor sjanse da Marc-Andre ter Stegen var ute av mål, men waliseren nølte litt og det endte i corner.

