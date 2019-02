ROSER ELEVEN: Ole Gunnar Solskjær lærte mye av René Meulensteen (t.h.) da han var spiller og nederlenderen førstelagstrener. Nå er nordmannen i sjefsstolen i Manchester United. Foto: Reuters / VG

Mangeårig United-trener slakter utspill om Solskjær: – Idiotisk

WILMSLOW (VG) Det er dumt og nedlatende av Paul Ince (51) å hevde at han kunne gjort samme jobb som Ole Gunnar Solskjær (45), mener den mangeårige Manchester United-treneren René Meulensteen (54).

Han fnyser og himler med øynene når VG nevner de kontroversielle uttalelsene til den tidligere Manchester United -stjernen.

– Det handler om sjalusi. Underliggende sjalusi, sier Meulensteen under et stort intervju med VG i Wilmslow, en liten og vakker landsby sør for Manchester, der han holder til i likhet med blant annet United-stjernen Alexis Sánchez.

I midten av januar overrasket Ince med å uttale at «jeg kunne gjort det samme» som Solskjær og «det samme kunne Steve Bruce». På den tiden hadde Solskjær ledet United til seks seirer av seks mulige. Denne uken gjentok han mye av det samme i et lengre innlegg på BBC:

«Det ville vært enkelt for hvem som helst å komme inn etter José Mourinho (tidligere United-manager) og få skuten på rett kjøl, oppmuntre spillerne og garderoben, og sette hele klubben på riktig spor igjen», skrev 51-åringen, som har jobbet som fotballekspert etter flere mislykkede opphold som manager i England.

– Det er nedlatende. Folk som er så profilerte som Paul Ince, burde tenke seg om to ganger før de sier sånne ting, sier Meulensteen.

– Vi er forbi det stadiet

– Det kan hende noen andre kunne kommet inn og hatt samme effekt som Ole har hatt, men Ole har vist seg å være et veldig smart valg. Han er ung, har litt erfaring som manager, og han vet hva United handler om. Han kjenner kulturen og identiteten. Det gjør han bedre enn Paul Ince, for Ole var en del av en mer suksessrik periode i klubben.

– Men jeg tror det er mye sjalusi. Det er idiotisk. Alle som har tilknytning til klubben, burde være glad for den oppturen United har fått. Og Ole bare fortsetter å bevise at Ince tar feil. Han har er ubeseiret etter ti kamper. Hva mer kan man be om? Det er fantastisk, sier nederlenderen.

GODT KJENT: René Meulensteen (t.h.) var førstelagstrener i Manchester United mot slutten av Ole Gunnar Solskjærs spillerkarriere. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Få kjenner Manchester United bedre enn Meulensteen. Han jobbet der i elleve år mellom 2001 og 2013, de seks siste som førstelagstrener under Sir Alex Ferguson. Og kjenner godt til Solskjær etter å ha jobbet tett med ham i flere år.

– Vi er forbi det stadiet der man kan si at det handler mer om at Mourinho er borte, enn at Solskjær har kommet inn. Folk kan si hva de vil, men Ole har kommet inn med en veldig tydelig tanke og har satt et veldig tydelig stempel på laget, sier Meulensteen, som ramser opp det han mener er nordmannens tre viktigste grep:

1) Han har gitt spillerne selvtilliten tilbake.

2) Han har minnet spillerne på hvilket ansvar det innebærer å være Manchester United-spiller.

3) Han har gjeninnført den offensive United-måten å spille fotball på.

– Hvis jeg hadde vært Ole, hadde jeg bare tenkt at uttalelser som Ince sine, er en naturlig del av å være i sjefsstolen til Manchester United. Men jeg skal si deg en ting: Ole kommer ikke til å la seg prege av det. Han er ikke en som bryr seg om kritikk, sier Meulensteen.

Ferdinand og Riise reagerer

