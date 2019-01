MARERITTKAMP: Maurizio Sarri (t.h.) fortviler på benken underveis i kampen mot Bournemouth i går. Foto: GLYN KIRK / AFP

Oppvaskmøte på bakrommet etter Chelsea-ydmykelse

FOTBALL 2019-01-31T08:06:14Z

Manager Maurizio Sarri (60) er i trøbbel etter Chelseas verste tap på år og dag. I går kveld ble det oppvaskmøte bak låste dører.

Publisert: 31.01.19 09:06

Etter det ydmykende 4–0-tapet for Joshua Kings Bournemouth ville Sarri være alene med spillerne for å få noen forklaringer.

Italieneren holdt spillerne igjen i garderoben i 50 minutter fordi han «trengte å forstå» hvorfor alt gikk galt.

Og han tok den diskusjonen med spillerne alene. Hele støtteapparatet, inkludert assistenttrener Gianfranco Zola, ble sendt på gangen under oppvaskmøtet.

– Jeg ville snakke med spillerne alene. Som jeg sa hadde jeg behov for å forstå hvorfor det endte så galt. Det skal ikke være mulig å spille så forskjellig i to omganger, forklarte Chelsea-manageren etter tapet, som ifølge statistikkleverandøren Opta er klubbens verste siden 1–5 mot Liverpool tilbake i 1996.

– Favorittposisjon

– Kanskje er det min feil, kanskje klarer jeg ikke å motivere spillerne. Vi må bare beklage overfor fansen. Vi kan selvsagt tape en kamp, men ikke på denne måten, forklarte Chelsea-manageren på pressekonferansen etter kampen.

Med sine to mål sørget Joshua King for at presset økte på italieneren.

– Jeg tror ikke mange hadde satset penger på dette resultatet før avspark. Vi utførte kampplanen perfekt de siste 70 minuttene, sier King til klubbens hjemmeside.

27-åringen var tilbake som ren spiss i går kveld.

– Dette er jo min favorittposisjon å spille i. Callum (Wilson) er skadd, og da må andre ta ansvar som jeg i dag.