Solskjær klarer ikke å trå feil

(Arsenal – Manchester United 1-3) Han sparte sin store stjerne både foran og bak, men Ole Gunnar Solskjær (45) klarer ikke å trå feil som Manchester United-manager.

Etter fem uker som sjef er det fortsatt slik at alt denne mannen gjør lykkes, og for hver kamp som går vokser han noen manager-centimeter.

United har ikke engang ligget under etter fem uker under Solskjærs ledelse. Åtte strake seire, 22–5 i mål og nå er det ikke noe vits i å komme med at motstanderne har vært dårlige. 3–1-seier på Emirates er råsterkt, Solskjærs innledning er og blir et eventyr.

Fremdeles er han inne i det vi kan kalle «fase I» som manager på dette nivået. De tyngste konklusjonene kan ikke trekkes ennå. Selvsagt kommer det tap, all logikk tilsier at det skjer ganske snart, men den grunnmuren han har bygd opp står ganske støtt en stund til.

Og hovedbudskapet vil være det samme utover våren, nesten uansett motstander og nesten uansett hvordan det går: Manchester United skal fokusere på egne styrker, ikke motstanderens, slik tilfellet ofte var tidligere i sesongen.

José Mourinho ga sjelden inntrykk av at han trodde noe særlig på laget, ikke engang på spillere han hadde kjøpt inn selv. Ole Gunnar Solskjær har ikke kjøpt noen, men tror på alle sammen, forteller dem det hele tiden og resultatene tyder på at han har et poeng.

Periodevis var det klassisk United-fotball igjen, full fart frem når sjansen byr seg. Det lykkes ikke hver gang, men Paul Pogba sprudler videre, Jesse Lingard og Ander Herrera sper på med ekstrem løpskraft og at formsterke Marcus Rashford og Anthony Martial ble hvilt i FA-cupen, gjorde heller ingenting. Romelu Lukaku og Alexis Sánchez trenger jo ikke være dårlige erstattere ...

Solskjær valgte samme taktikk som borte mot Tottenham, med Jesse Lingard som en arbeidsmaur i midten, som en slags hengende spiss eller offensiv midtbanemann. Iherdige Lingard er helt perfekt i den rollen. Det betød at Romelu Lukaku måtte ut til høyre. Der slet han litt med å finne seg til rette, helt til han ble like elegant som Zidane og Messi i et par sekunder:

Den belgiske kjempen fikk ballen rett utenfor 16-meteren, la an til skudd, men lurte et hakkete Arsenal-forsvar ved isteden å tre gjennom Alexis Sánchez. Chileneren rundet keeper Cech, sendte United foran fra skrå vinkel på sin gamle hjemmebane og for Solskjær kunne ikke målet vært bedre.

Det er uhyre viktig for ham at disse to stjernene føler seg som en viktig del av laget.

To minutter senere: Luke Shaw satte fart, fant Lukaku på høyresiden, han slo inn til Jesse Lingard i midten og avslutningen er nok noe av det fineste Solskjær kan se. Kaldt hode, ingen fiksfakserier, ingen kraft, bredside ned i hjørnet. Så enkelt, så lite spektakulært og så vakkert.

Da så det veldig trygt ut, men kveldens største minus for Solskjær var at et United i klart overtall lot Aaron Ramsey få skjære inn i 16-meteren og skape reduseringen før pause. Ramsey snek seg unna Ander Herrera, slo inn mellom Eric Baillys bein, Pierre-Emerick Aubameyang kunne ikke bomme og minuttene rett før og etter pause var svette for United.

Reservekeeper Sergio Romero hentet frem en redning som hadde skapt hysteri dersom David de Gea hadde stått i mål, og United kom seg ganske raskt opp i stående igjen, hjulpet av at Arsenal måtte ommøblere da kaptein Laurent Koscielny måtte ut med en hodeskade med over en halvtime igjen. Da hadde Arsenal mistet begge stopperne.

Ander Herrera så ut som han hadde verdens lengste bein og var i veien for det meste, for en løpsstyrke spanjolen har, for en spiller han er blitt under Solskjær. Sammen med Nemanja Matic gjorde Herrera nok en gang grovjobben på midten, slik at Paul Pogba kunne drive frem, skyte og se at Petr Cechs retur havnet hos innbytter Anthony Martial og enda en seier var sikret.

Ole Gunnar Solskjær har uttalt at han er forberedt på at det kommer et tap, men som gamlesjefen Alex Ferguson har prediket: «Når det å vinne blir en del av livet, blir virkelige vinnere nådeløse.»

Akkurat nå er det en del av livet i Manchester United. Og spillerne er ganske nådeløse. Solskjær også.