FEIRER: Lionel Messi markerer en av de seks målene mot Sevilla sammen med Luis Suarez og Jordi Alba. Foto: LLUIS GENE / AFP

Messi på vei mot gamle rekorder

FOTBALL 2019-02-02T07:01:28Z

31 år gammel fortsetter Lionel Messi å trylle for Barcelona. Han herjer som nær sagt aldri før.

Publisert: 02.02.19 08:01

Argentineren scoret igjen da Barcelona rundjulte Sevilla i Copa del Rey i midtuken. Det betyr at han har scoret i åtte kamper på rad, hans lengste scoringsrekke siden 2012–13 - og den tredje lengste i Barcelona-karrieren.

I alt har han vært involvert i 13 mål i disse åtte kampene (som har gått i ulike turneringer).

Totalt sett har Messi vært involvert i minst ett mål i 23 av de 26 kampene han har spilt for Barcelona denne sesongen: 27 mål og 14 assists.

Da Sevilla ble slått 6–1 i midtuken, måtte vi riktignok vente til overtid med den første scoringen. Før det hadde Messi fått et straffespark som ble heftig diskutert på sosiale medier. Sparket han bare i bakken?

Straffesparket ble satt inn av Philippe Coutinho.

– Det var stort av Messi å gi meg den muligheten til å få økt selvtillit. Det viser hvor stort menneske han er, sa brasilianeren etterpå. Han har slitt kraftig etter milliardovergangen.

– Jeg ga ham også et rødt armbånd jeg fikk i Russland. Han scoret to mål, så jeg tror det ga ham lykke, sa Messi i TV-intervjuer etter Sevilla-kampen.

Barcelona skal nå tilbake i ligaspill mot Valencia lørdag kveld. Ernesto Valverdes menn har fem poengs forsprang i tabelltoppen. Til tross for Jasper Cillessens straffebragd mot Seville, er det ventet at Marc-Andre ter Stegen er tilbake mellom stengene.

Valencia har bare sluppet inn 18 mål denne sesongen, tre færre enn Barcelona. Men det blir ikke mange mål den andre veien heller: 22. Bare Valladolid, Leganes, Villarreal og Huesca har færre scorede mål.

Da ofte målfarlige Rodrigo Moreno skulle oppsummere sine fem år i Valencia nylig, sa han det slik:

– Det føles som 20 år. Det er alt eller ingenting. Enten er det flott, eller det er en katastrofe. Det er en del av identiteten til denne klubben.

VG-tips: Under 3,5 mål i kampen.

Begge lag kommer fra to særdeles fartsfylte oppgjør i cupen. Barcelona snudde 0-2 borte mot Sevilla til 6-1 hjemme, mens Rodrigo på egenhånd sendte Getafe ut av cupen med et hat trick som sørget for 3-2 sammenlagt og der de to siste ble scoret på overtid (!).

Vi tror imidlertid ikke at en Barca-målfest nødvendigvis avløses av en ny, noe statistikken også viser. Ser vi på kampene der Barcelona har scoret fire eller mer, har det blitt langt mer beskjedne resultater kampen derpå. Det har riktignok endt med fem seirer og tre uavgjort, men bare én gang har laget vunnet stort. Og bare to av de åtte påfølgende kampene har endt med fire mål eller mer totalt.

Det gir 1,68 i odds.

PS! I samarbeid med Strive ser du 10 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i vår. Søndag kan du se Roma mot Milan kl. 20.30.