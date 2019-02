TILBAKE: Morten Thorsby er flyttet opp på Heerenveens førstelag igjen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Morten Thorsby-konflikten løst: – Veldig gledelig

FOTBALL 2019-02-05T21:29:19Z

Morten Thorsby (22) er flyttet opp til Heerenveens førstelag igjen etter flere uker på reservelaget grunnet en konflikt med ledelsen.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 05.02.19 22:29

– Det er veldig deilig. Hele januar har gått bort i masse utenomsportslige ting. Det er deilig endelig å legge det bak meg og avslutte sesongen på en god måte. Dette er veldig gledelig for meg, sier Thorsby til VG.

Han forteller at han tidligere tirsdag ettermiddag hadde et møte med ledelsen i Heerenveen der de ble enige om at han skal flyttes opp på førstelaget igjen.

Etter å ha signert en fireårskontrakt med den italienske toppklubben Sampdoria i januar, noe han hadde lov til ettersom han er inne i det siste halvåret av sin Heerenveen-kontrakt, ble nordmannen straffet av klubben, som besluttet at han skulle tilbringe resten av sesongen på reservelaget.

De var misfornøyd med at han uten tillatelse hadde vært borte to dager uten å ha fått innvilget fri for å signere med italienerne.

Dagen etter at det italienske overgangsvinduet stengte, fortalte en fortvilet Thorsby til VG at forhandlingene om en umiddelbar overgang til Sampdoria hadde kollapset minutter før fristen . På det tidspunktet så han ut til å måtte tilbringe resten av sesongen på reservelaget til Heerenveen.

Men på et møte tirsdag ettermiddag ble det klart at han er tilbake på førstelaget der han denne sesongen har vært en svært viktig brikke med fem mål og to målgivende pasninger på 12 kamper i Eredivisie.

Etter møtet gikk han og forklarte seg foran lagkameratene sammen med sportsdirektør Gerry Hamstra.

– Vi hadde en liten seanse der jeg sa til spillergruppen at dette var en liten konflikt mellom meg og klubben, at jeg tok et personlig valg om å signere for Sampdoria for å sikre min fremtid, og at jeg beklaget hvis det berørte noen. De ville gjerne ha meg tilbake og mente at denne saken ikke har påvirket dem, sier Thorsby.

– Føler du deg trygg på at konflikten ikke kommer til å prege tilliten og spilletiden du får på førstelaget?

– På papiret er jeg tilbake 100 prosent. Jeg håper det ikke er noen forskjell på meg og de andre spillerne. Det er det viktigste for meg. Jeg har sagt at jeg er veldig motivert for å gjøre dette hvis jeg konkurrerer på like vilkår som alle andre.

Heerenveen ligger bare ett poeng unna nedrykksstreken og trenger all hjelp de kan få. Neste kamp er lørdag, hjemme mot PEC Zwolle, men det er usikkert om Thorsby blir spilleklar etter flere uker uten å trene med førstelaget.