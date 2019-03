TO PÅ RAD: Ole Gunnar Solskjær har tapt to kamper på rad som Manchester United-sjef for første gang. Foto: Bradley Collyer / EMPICS Sport

Solskjær får kritikk etter Wolves-smellen

For trege, for mange berøringer og for forutsigbare. Ekspertene var ikke nådige med Manchester United og Ole Gunnar Solskjær etter FA-cupsmellen mot Wolverhampton.

Publisert: 17.03.19 11:26







– Det er fryktelig forutsigbart fra Manchester United , oppsummerte tidligere Arsenal-spiller Martin Keown hos BBC, da Manchester United slet som mest i den tøffe bortekampen mot Wolverhampton .

Tidligere England-kaptein Alan Shearer var heller ikke nådig i pausen.

– Manchester United har hatt mye ball, men har ikke fått til mye med den. De har vært trege, brukt for mange berøringer og har ikke testet John Ruddy (Wolverhampton-målvakt) i det hele tatt. Wolves’ kampplan har fungert helt perfekt, mente han.

«De røde djevlene» ble presset bakover i den andre omgangen, og Sergio Romero måtte varte opp med flere kjemperedninger for å holde laget inne i kampen. Solskjær var selv også klar på at prestasjonen ikke var god nok.

Han ventet med sitt første byttet til etter at Raúl Jiménez hadde sendt «Wolves» i føringen.

– Det lå i kortene. Solskjær har brukt en evighet på å gjøre endringer og Manchester United har ikke forbedret seg det grann, skriver Samuel Luckhurst, journalist i Manchester Evening News, på Twitter.

Og da Diogo Jota scoret 2–0-målet og sikret avansementet, fulgte han opp med knusende kritikk.

– Det er med god margin den verste kampen til Solskjærs United. Det er uforståelig hvordan de kan være så dårlige, etter den skrekkelige førsteomgangen, skriver han i sin vurdering av kampen hos Manchester Evening News.

Også en tidligere Eliteserien-rival var kritisk til rødtrøyenes prestasjon.

– Jeg er skuffet over United. De skaper kun en sjanse, og den er helt på tampen. Det går for tregt, og da blir det vanskelig å bryte ned et veldig hardtarbeidende Wolverhampton-lag, sa Ronny Deila i Viasats-studio.

Han gir imidlertid ros til sin tidligere rival for måten han takler tapet på, hvor reflektert han fremstår i intervjuene etter kampen.

46-åringen måtte også finne seg i å bli hånet av Manchester City-fan og Oasis-legende Liam Gallagher.

– Hjulene på bussen faller av, de faller av, de faller av. Kom igjen, Wolves, skrev han på Twitter.