Ekspert: – Hvis Solskjær ikke får jobben nå, er det noe galt

Engelske fotballeksperter står i kø for å fortelle Manchester United-ledelsen at Ole Gunnar Solskjær er rett mann som permanent manager i klubben.

Etter «mirakelet i Paris», som er torsdagens cover-tittel i Daily Telegraph, er det enda flere som er overbevist.

– Hvis han ikke får den jobben nå, så er det noe galt. Du må gi ham jobben, sier Stokes Charlie Adam på BBC Radio 5 Live.

– Han forandret formasjonen tre eller fire ganger i løpet av kampen. Som manager må du ta de store avgjørelsene, og han gjorde det ved å ta av Bailly. For meg har han igjen vist i denne kampen at han bør få jobben.

Adam snakker om Scott McTominay (22), som Solskjær valgte å bruke:

– Du skulle tro at McTominay hadde spilt 100 kamper i Champions League og 250 for United. Han brøt opp spillet og viste god kvalitet. Dette er måten du som manager stoler på spillerne og gir dem sjansen.

Rio Ferdinand, tidligere United-stjerne, innrømmer på BT Sport at han ikke hadde troen på at disse spillerne skulle klare det.

– Ole Gunnar Solskjær var modig med sitt laguttak, han hadde tre tenåringer på banen. Disse spillerne er sultne etter å oppleve øyeblikk som dette. Dette vil gi dem selvtillit.

– Ole har brakt troen tilbake til dette laget. Folk tvilte på Lukaku - han er en av dem som har fått en ny mulighet, sier Ferdinand, som mener at det ikke var straffe på slutten da United avgjorde.

Det var rett før jul at Ole Gunnar Solskjær overtok som midlertidig Manchester United-sjef da Jose Mourinho ble sparket.

Tidligere United-spiss Michael Owen snakker på BT Sport om forvandlingen etter at Solskjær overtok:

– Da trekningen kom, ga ikke United noen sjanser. De spilte forferdelig fotball under Jose Mourinho. De hadde ikke en sjanse. Hvilken forandring, hele spiriten er forandret. Spillerne ser fullstendig annerledes ut, sier Owen - og hyller Marcus Rashford som en klassespiller som har kommet for å bli - og som hadde roen til å sette inn straffesparket.

Den tidligere Chelsea-spilleren Pat Nevin roser på BBC Radio 5 Live både laget og Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg er ingen Manchester United-supporter, men jeg smiler fra øre til øre ut fra hva jeg har sett. Jeg vil si at det er mer enn historisk, det er magisk.

– Ikke bare har de klart å gå videre, men de har gjort det med et lag som mangler ti spillere, verdensklassespillere, med en fersk, midlertidig manager, som tilpasset og endret taktikk som du ikke ville ha vurdert.

Ole Gunnar Solskjær har ledet United i 17 kamper. 14 har endt med seier, to med uavgjort og ett med tap (et nederlag som etter onsdagens bragd i Paris er uten betydning).

PS: Lurte du på hvorfor Ole Gunnar Solskjær etter hvert iførte seg en gul vest i onsdagens kamp? Det skyldes at jakken hans - etter fjerdedommerens mening - var for lik PSGs blå drakter. Han måtte derfor ha den gule vesten for å skulle seg ut.