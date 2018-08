Richarlison-show i Everton-debuten – Wolves slo tilbake to ganger

Publisert: 11.08.18

FOTBALL 2018-08-11T18:23:41Z

(Wolverhampton – Everton 2–2) Richarlison (21) presenterte seg for Everton-fansen med brasilianske takter. Dobbelen hans ble imidlertid nullet ut av et Wolves-lag som viste at de ikke kommer til Premier League for å være noen kasteball.

Richarlisonble den første Everton-spilleren til å score to mål i debuten siden hans landsmann Jo gjorde det i 2009. Det smakte nok godt for Evertons storsignering, som ble hentet for 40 millioner pund fra Watford denne sommeren.

Men en forrykende debut til tross, det holdt ikke til tre poeng mot nyopprykkede Wolverhampton .

Men denne firemålsfesten hadde det meste.

Stor underholdning

Premier League -fotball var tilbake på Molineux Stadium for første gang siden 2011/12-sesongen. Det ble markert med fyrverkeri foran et fullsatt stadion.

Og de fremmøtte ble servert et fyrverkeri av en kamp på banen også.

Richarlison startet festen – og Everton-debuten – på best tenkelig vis med å sende blåtrøyene i føringen etter 20 minutters spill. Et Leighton Baines-innlegg falt gunstig for brassen som hadde en enkel jobb med å score det Merseyside-klubbens første mål for sesongen.

Ting så rosenrødt ut for Everton, og ditto mørkt ut for et Wolves-lag som slurvet med pasningene og slet med å skape muligheter. Så fikk de en gavepakke.

Everton hadde full kontroll og trillet ballen i forsvar, men da Phil Jagielka fikk en dårlig touch, gikk det meste galt. Han kastet seg inn for å nå ballen foran en høytpressende Diogo Jota, og med knottene først, traff han bare portugiserens ankel. Det endte med direkte rødt kort for Everton-stopperne, som måtte gi fra seg kapteinsbindet.

Ruben Neves stilte seg opp for å ta det påfølgende frisparket på 18 meter. Englands VM-helt, Jordan Pickford, regnet nok med at Neves ville skru ballen over muren, men midtbanespilleren gikk for keeperhjørnet og prikket ballen i krysset. Utligningen kom like før pause, og Everton måtte dermed belage seg på 45 minutter med én mann mindre.

Men hva gjør vel det når du har Richarlison? Han sendte nemlig Everton tilbake i ledelsen etter en lekker avslutning med bredsiden, etter å ha kombinert fint med angrepsmakker Cenk Tosun.

Slo tilbake – igjen

Men ulvene var sultne på poeng i Premier League-comebacket, og Ruben Neves skulle atter en gang vise frem høyrefoten. Ti minutter før full tid sendte han av gårde et strålende innlegg i retning Raúl Jiménez, som i det tunge sensommerregnet, stanget ballen ned i det våte gresset og forbi en sjanseløs Pickford i Everton-buret.

Flere scoringer ble det ikke, men det kunne fort blitt det. Både Cenk Tosun og Diogo Jota hadde muligheten til å score sitt første for sesongen, og Jimenez misbrukte også flere muligheter før han til slutt fant veien til mål.

Men det gikk som det som oftest gjør når disse to møtes i Premier League. Da ender det vanligvis uavgjort. Dette var den femte kampen som endte uavgjort mellom disse to – på ni kamper.