Bodø/Glimt høvlet over Kristiansund på hjemmebane

Publisert: 12.08.18 19:54 Oppdatert: 12.08.18 21:27

FOTBALL 2018-08-12T17:54:58Z

(Bodø/Glimt – Kristiansund 3–0) Et Bodø/Glimt i poengnød fikk maks uttelling hjemme mot Kristiansund.

I øspøsende regnvær på Aspmyra stadion, tok Bodø/Glimt sin første seier – og tre etterlengtede poeng – på eget kunstgress på over to måneder. Forrige gang de kunne juble for hjemmeseier var da de høvlet over Ranheim og vant 4–0.

Da Kristiansund kom på besøk, kunne bodøværingene igjen feire tre poeng. Og det kommer godt med for gultrøyer som før dagens kamp, bare var to poeng over nedrykksplass.

Toppscoreren tok tak

Og ikke minst var det gledelig for Glimt at Kristian Fardal Opseth var tilbake på scoringslisten. Et Glimt-lag i poengnød trenger nemlig Opseth i toppform nå som de skal ta fatt på en krevende høstsesong hvor alle poeng teller i kampen for å holde seg i Eliteserien.

Men det var Philip Zinckernagel som åpnet ballet for vertene. Han stanget ballen i mål på lekkert vis, takket være to ting:

1. Et perfekt vektet innlegg fra Thomas Jacobsen.

2. Svakt markeringsspill av Kristiansund, som lot Zinckernagel gå opp helt upresset.

Slikt blir det scoring av.

Tafatte gjester

Kampuret viste da bare tolv minutter, og allerede da hadde vi fått flere store sjanser ved Daouda Bamba og Amor Layouni. Da ingen av de klarte å finne nettmaskene, viste Glimts toppscorer hvordan det skal gjøres.

Igjen var Layouni involvert, og nok en gang vartet Sean McDermott opp med en god redning i KBK-buret. Han ga imidlertid en svært farlig retur, som landet rett i beina til en målkåt Fardal Opseth, som fra fire meters hold, holdt hodet kaldt og hamret ballen i mål.

Det var hans syvende scoring denne sesongen.

Dermed hadde gjestene den utakknemlige oppgaven med å forsøke å snu 0–2 til poeng, noe de ikke klarte. Regnværet ga seg etter hvert, men det gjorde ikke Glimt-dominansen. Kristiansund prøvde gjentatte ganger å skape noe mot gultrøyene, uten hell.

Simon Alexandersson var aller nærmest en redusering syv minutter før full tid, men en fantastisk redning av Ricardo i Glimt-buret, hindret et tent KBK-håp.

Det ble ikke noen scoringer til KBK, men Glimt skulle få én til. Først bommet Jose Angel på straffe, men like etter spilte Håkon Evjen Geir André Herrem fri som satte inn 3–0 like før full tid.

Dermed tre viktige – og fortjente – poeng til Bodø/Glimt.

Hjemmelaget øker dermed luken til nedrykksplassen fra to til fire poeng, og har fått noe å bygge videre på. Det kommer godt med når deres neste motstander er Odd.

For Kristiansunds del venter Rosenborg i neste runde.