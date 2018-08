KOMET: Erling Braut Haaland, som her jubler etter 1 -0-scoringen mot Brann på Aker stadion 12. august, er klar for RB Salzburg fra 1. januar 2019. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Braut Haaland klar for RB Salzburg: – Vinn-vinn-situasjon for Molde

Overgangssagaen er omsider over. Erling Braut Haaland (18) bytter ut Molde med RB Salzburg, men ikke før 1. januar. Spisskometen har skrevet under på en femårskontrakt med klubben.

Han var koblet til både Manchester United og Juventus, men etter hvert ble det ganske klart og tydelig at det var RB Salzburg Erling Braut Haaland kom til å ende opp i. Spørsmålet var egentlig bare om Molde mistet spissjuvelen idet de tar fatt på en viktig høstsesong.

Det gjør de ikke.

Fullfører sesongen med Molde

Haaland fullfører nemlig sesongen med Molde, før han offisielt blir RB Salzburg 1. januar 2019. Der blir han trolig værende en stund. Haaland har skrevet under på en femårskontrakt med den østerrikske storklubben.

Da får kanskje Haaland litt fred og ro. Da VG snakket med ham sist, var han i hvert fall rimelig lei av overgangsspørsmål ...

Til sin nye klubbs nettside er det i hvert fall en smørblid 18-åring som uttaler seg.

– Jeg takker Molde, og vil til siste slutt gi alt for klubben. Men naturligvis gleder meg allerede over mitt nye lag. Målet er å vinne mange titler med Red Bull Salzburg og også gjøre internasjonal suksess, sier den kommende utenlandsproffen Braut Haaland.

– Det betyr mye for klubben, gutten selv og laget at han får spille her ut sesongen. Han har valgt en god klubb som tenker langsiktig, og spiller i Europa League og Champions League hvert år, sier Ole Gunnar Solskjær.

Molde ligger i skrivende stund på 4. plass i Eliteserien, og er fem poeng bak serieleder Brann, en klubb som har vist seg å være 17 år gamle Haalands favorittmotstander:

Haaland har scoret spinnville fem mål mot serielederen denne sesongen. Du kan se flere av de i videovinduet under.

Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim mener dette er en fantastisk avtale for Moldes del.

– Dette er en kjempedeal. De har sikkert fått en god avtale rent økonomisk, og samtidig får de beholde ham ut sesongen. Dette er en vinn-vinn-situasjon for Molde, sier han til VG, og utdyper:

– Han er vel Eliteseriens beste spiss ved siden av Marcus Pedersen, og fått sitt definitive gjennombrudd denne sesongen. Salzburg ser sikkert fornuften i å la ham spille noen måneder til på et sted hvor han føler seg trygg.

– Kan denne avtalen være forskjellen på seriegull og ikke noe seriegull for Molde?

– Det tror jeg absolutt. Dette kan være et nøkkeløyeblikk. Moldes muligheter med og uten Haaland er to forskjellige ting. Han kan bli en helt avgjørende spiller i gullkampen, konstaterer Fredheim.

– Et av de største talentene

Nå skal Moldes toppscorer (ni mål på 16 kamper i Eliteserien) være med klubben fra Rosenes by å ta opp kampen med bergenserne, før han 1. januar slutter seg til RB Salzburg, en klubb som har hatt flere nordmenn, blant andre Håvard Nielsen og Fredrik Gulbrandsen.

– Vi har hatt en dialog med Red Bull Salzburg over tid, de har vist stor interesse for Erling og vi har kommet fram til en avtale som vi er tilfreds med, sier Øystein Neerland.

Sportsdirektøren til den østerrikske klubben, Cristoph Freund, er svært fornøyd med å lande Haaland-avtalen.

– Haaland er en et av de største talentene i europeisk fotball, og har bestemt seg for å fortsette sin lovende karriere i Red Bull Salzburg. At han kommer til oss, til tross for tilbud fra flere store klubber, gjør oss stolte og viser at vi har et godt navn i Europa, sier han til klubbens nettside, og legger til at unggutten skal få tiden han trenger for å utvikle seg.

I Salzburg vil Haaland – så sant han ikke får sparken innen den tid – spille for klubbens trener Marco Rose, en mann som spilte for Jürgen Klopp i Mainz for noen år siden.