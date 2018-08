Moldes Haaland-ønske i vasken – Forren tror superspissen blir

MOLDE (VG) (Molde – Hibernian 3-0) Ole Gunnar Solskjær (45) fremstår optimistisk, og midtstopper Vegard Forren (30) grenser til å være sikker: Erling Braut Haaland (18) tar også høsten som Molde-spiller. Men det blir ikke mulig å låne ham tilbake - som klubben så for seg.

– Ja, jeg tror det. Vi er i en posisjon der jeg er overbevist om at klubben jobber for det. Han selv er fornøyd her, og han selv vet at han har en kjempemulighet i januar, sier Vegard Forren til VG etter nok et sommershow fra Erling Braut Haaland.

Den Leeds-fødte 18-åringen fra Bryne – som har begynt å skrive navnet med dobbel A istedenfor Å – lagde haggis av Hibernian med to varemerkescoringer og en målgivende : Han var først på ballen, perfekt plassert og fullstendig iskald i gjerningsøyeblikket.

Får ikke lånedeal

Først headet han inn Ruben Gabrielsen innleggsnikk på Fredrik Aursnes’ frispark ti minutter før pause.

Deretter tå-trillet han samme Aursnes på blank goal midtveis i 2. omgang. Til slutt snappet han opp en mislykket Magnus Wolff Eikrem-avslutning, gikk av keeper Adam Bogdan (utlånt fra Liverpool) og satte 3-0, som betyr at Molde er to kamper mot russiske Zenit St. Petersburg fra å spille Europa League igjen.

Haaland virket like umulig å snappe opp for det skotske forsvaret som det er å finne ut hvor han spiller når det internasjonale overgangsvinduet stenger 31. august. Det vil han ikke si noe om selv – og påstår han har svart på det samme en million ganger.

Men det som er helt sikkert, er at Molde ikke får gjennomført ønsket de har uttrykt ; å låne ham tilbake fra den eventuelt kjøpende klubben denne høsten.

Moldenserne hadde store forhåpninger og forventninger om å sluttføre Haaland-avtalen med østerrikske Red Bill Salzburg i begynnelsen av uken, men da den norske overgangsfristen utløp natt til torsdag var overgangen fortsatt ikke bekreftet, er denne løsningen utelukket.

Vinduet stengt

Norske klubber har nemlig ikke lenger lov til hverken å kjøpe eller låne nye spillere, inkludert et tilbakelån av en solgt spiller. Det bekrefter Kristian Skjennum, fagansvarlig for overganger i Norges Fotballforbund (NFF).

– Det scenarioet er ikke lenger mulig, sier Skjennum til VG og skisserer en mulig alternativ løsning med samme praktiske utfall:

– Det kan hende spilleren og klubbene blir enige om å signere en kontrakt fra 1. januar 2019. Det vil si at de inngår en avtale nå, men at den ikke trer i kraft før neste år, opplyser Skjennum.

Ved et slikt tilfelle vil Erling Braut Haaland fortsatt være tilgjengelig for Molde-spill ut høstsesongen.

– Ikke noe nytt, skriver pappa Alfi Håland i en kort tekstmelding til VG på dagtid torsdag – før han så sønnen herje med skottene, som egentlig bare fikk has på ham ved ett tilfelle:

Da midtstopper Ryan Porteus feide ham ned i 1. omgang – i en takling så skotsk at den nesten kom med fritert marsbar i tillegg til det soleklare gule kortet.

– En drøm

Solskjær er naturligvis klar over at lånemuligheten gikk i vasken ved midnatt torsdag.

– Hvis han blir solgt, og en eventuell klubb vil ha ham nå, mister vi ham. Men det får vi se på, smiler Solskjær.

– Har dere hatt samtaler med de interesserte klubbene som tyder på at de kan være enige om å gjøre overgangen først i januar?

– Det er mange spillere nå som signerer som Bosman for nye klubber fra januar. Så vi får se, fortsetter Molde-sjefen og svarer slik når VG spør om de aktuelle klubbene gjerne ser at Erling Braut Haaland får med seg erfaringen som et eventuelt Europa League-gruppespill vil gi ham – sett at Molde klarer jobben mot St. Petersburg i playoffen.

– Jeg tror de fleste som følger Erling ser utviklingen han har ved å være her og spille her, påpeker Solskjær.

– Jeg koser meg som Molde-spiller og det hadde vært en drøm å spille i Europa med Molde, sier 18-åringen selv.