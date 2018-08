Bjørnebye om Helland-skaden: – Det nytter ikke å si hvor lenge han er ute

FOTBALL 2018-08-26T17:53:20Z

LERKENDAL (VG) (Rosenborg – Strømsgodset 4–3) To særdeles angrepsvillige lag sørget for målfest på Lerkendal. Men en ny skade på Pål André Helland (28) var en strek i regningen for Rosenborg.

Erik Eikebrokk

Publisert: 26.08.18 19:53 Oppdatert: 26.08.18 21:00

– Han har fått en muskelskade. Det nytter ikke å si hvor lenge han er ute, det må vi bruke morgendagen på å finne ut. Han har fått akuttbehandling nå. Det er ikke den samme skaden som tidligere, sier sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, til VG.

– Blir han testet godt nok i forkant?

– Det kan man stille spørsmål om. Dette har jo vært et mønster og et vedvarende problem for Pål. Dette er medisinske vurderinger som andre enn meg skal ta. Vårt apparat tester ham, og klargjør han for kamp etter perioder med rehabilitering, og gjør øvelser med kamplike bevegelser.

– Men er disse testene gode nok, når det samme skjer gang på gang?

– Her har vi en utfordring med en spiller som er mer utsatt for skader enn andre spillere. Og så forsøker vi å finne ut hvorfor han er så utsatt. I dag har det skjedd igjen, og det er beklagelig, først og fremst for Pål, sier Bjørnebye.

Glede og tårer

Allerede etter elleve minutter satte Issam Jebali standarden. Tunisieren fikk ballen fra Bendtner på 25 meter, skrått ute for Godset-keeper Espen Bugge Pettersens mål.

Jebali kikket opp og banket ballen i mål via stanga.

Men den trønderske gleden varte ikke lenge, i det Max-sendte supersøndagsoppgjøret mellom mot Strømsgodset. Rett etter avspark ble Pål André Helland sittende nede. Det ble raskt klart at Helland måtte byttes ut, bare 24 minutter inn i comebacket. Han har tidligere slitt med både lysken og akillesen.

– Jeg har ikke snakket med ham, men jeg syns synd på ham. Han har jobbet veldig bra de siste ukene. Han fortjente å starte i dag, men så skjedde dette. Det er en muskelskade i leggen, men jeg vet ikke hvor alvorlig det er, sier Rosenborg-trener Rini Coolen, til VG.

Bekymrede medspillere var borte hos Helland med trøstende ord. Helland hang med hodet, og dro drakten over hodet, i det han tuslet av banen, og ned i garderoben, mens hjemmefansen applauderte bekymret.

Fem minutter før pause var det nok en gang på venstre det skjedde, med Eliteseriens kanskje beste venstreside involvert.

Bendtner spilte ballen ut til Jebali. Bakfra kom venstreback Birger Meling stormende. Timingen mellom pasning og løp var perfekt, og Meling ekspederte ballen i mål.

Ny spenning

Noen sekunders sløvhet i RBK-forsvaret var nok til å skape spenning i kampen igjen. Anders Konradsen fulgte ikke med da Tokmac Nguen løp gjennom. Skuddet ble avverget, men ble kriget i mål av Mos.

Etter fire minutter senere kunne Bendtner enkelt bredside ballen i mål, etter at Jonathan Levis skuddforsøk ble reddet.

Men Godset hadde ikke tenkt å gi seg uten kamp. Nguen satte fart fra midtstreken, og da ingen motspillere kom opp i press, gjorde han alt selv, og bredsidet ballen via stanga.

Åpent mål

Seks minutter etter Godsets andre redusering, kombinerte Mike Jensen med Bendtner. Alene med Bugge Pettersen gjorde RBK-kapteinen ingen feil, og kunne spasere ballen i åpent mål.

Med fem minutter igjen på klokka skapte Ulland Andersens skrudde corner kaos på Rosenborg-streken. Ballen gikk via Meling og Rosenborg-keeper Hansen og i mål.

Men nærmere kom ikke bortelaget.