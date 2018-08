Glimt-helten innrømmer juks: – Det er frispark, men det betyr ingenting

FOTBALL 2018-08-25T17:57:29Z

TROMSØ (VG) (Tromsø – Bodø/Glimt 1–2) Martin Bjørnbak (26) ryddet seg vei på ulovlig vis – scoret seiersmålet for Bodø/Glimt – og gjorde krisen enda verre for Tromsø

Publisert: 25.08.18 19:57 Oppdatert: 25.08.18 21:47

På stillingen 1–1 holdt han Lasse Nilsen i armen. Tromsø-spilleren gikk i bakken. Den kraftige Glimt-spilleren fra Mo i Rana fikk stå upresset inne i feltet, og styre inn seiersmålet. Etterpå innrømmet han ulovligheter. Men angret ikke.

– Det var frispark. TV-bildene sier det meste. Men det bryr meg ikke. Det gjør ingenting at vi vinner en kontroversiell seier. Og det smaker ekstra godt at det er over Tromsø, sier Martin Bjørnbak – som tilla overfor Eurosport at det var «helt nydelig å få inn to dødballmål».

Lasse Nilsen var helt oppgitt.

– Han (Bjørnbakk) drar meg i armen slik at jeg kommer i ubalanse, og det ble avgjørende for resultatet. Det er svakt at ingen i dommerteamet klarer å se det, sier Lasse Nilsen.

Trond Ivar Døvle, kampens dommer, sier til VG at han ikke så situasjonen. Ingen av hans kolleger, som er tre stykker, fikk heller med seg situasjonen som avgjorde matchen.

– Jeg så i retningen hvor ballen er først, så når jeg flytter blikket inn mot mål når ballen blir slått inn, da er situasjonen over allerede. Vi i dommerteamet ser ingen forseelse der, og da kan vi heller ikke blåse, sier Trond Ivar Døvle.

Glimt-spillerne jublet og lo i kjelleren under hovedtribunen på Alfheim lørdag kveld. De hadde vunnet derbylørdagen. Tromsø-spillene var helt knust. Nå har de tapt fem ligakamper på rad. Det er krise. Og det innrømmer trener Simo Valakari.

– Det er veldig dårlig, og veldig skuffende. Det er nedrykksform. Men vi kan ikke gjemme oss. Men jeg er ikke bekymret. At vi taper på en kontroversielle situasjonen er slik fotballen er. Dommeren gjør en feil, og det kan vi alle gjøre, sier Simo Valakari.

De røde og hvite spilte strålende i vårsesongen. Rosenborg ble slått på Alfheim (2–1). Men siden 1. juli (2–1 over Odd) har de havnet i en blindgaten, og har tapt for RBK, Haugesund, Sandefjord, Vålerenga og Glimt i kveld.

Det var annonsert «hatkamp», «nabofeide» og «slaget om Nord-Norge». Men det var ikke mye hat, feide og slagsmål de første 45 minuttene i regnværet på Alfheim stadion i hvert fall.

En brukbar sjanse til hvert av lagene. Stort mer var det ikke å glede seg over den første omgangen. Glimts Ulrik Saltnes headet en corner i tverrliggeren etter 20 spilte minutter.

Tromsøs hjemvendte Mikael Ingebrigtsen (halvt år i IFK Göteborg) forsøkte seg på pasningen fra Gjermund Åsen to minutter etterpå. Men Glimt-stopper Brede Moe feide ballen unna meteren fra målstreken.

Hjemmelaget ville åpenbart sette sitt preg på kampen etter sidebytte. Og de produserte også sjanser. Store sjanser. Mikael Ingebrigtsen klarte på uforklarlig vis å banke ballen utenfor da Jostein Gundersen hadde lagt alt til rette for ham.

Men frustrasjonen ble snudd til glede Kent-Are Antonsen sørget for Tromsø-ledelse. Gjermund Åsen la pasningen. Antonsen hamret til i krysset fra 17 meter.

Robert Taylor testet Glimt-keeper Ricardo Friedrich med et susende langskudd. Tromsø spilte med selvtillit. Men det tok Glimt fire minutter å påføre dem den store skjelven.

Ulrik Saltnes headet inn utligningen etter en times spill. Fire minutter etter tok Glimt ledelsen da Morten Bjørnbak fikk stå upresset inne i feltet og styre ballen i mål. Men TIL-spillerne var forbannet. De mente Lasse Nilsen skulle hatt frispark i forkant.

Tromsøs byttet inn spissene Mushaga Bakenga og Runar Espejord 13 minutter før slutt. Til liten nytte. En god mulighet for Jostein Gundersen som strøk stolpen var det nærmeste de kom poeng.

– Moralsk sterk seier av oss. Det var ikke noe gøy da Tromsø tok ledelsen, jeg fikk litt vondt i magen, men desto deiligere at vi kommer tilbake og slår Tromsø, sier Ulrik Saltnes, etter VGs mening banens bestemann.