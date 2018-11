DRAMA: De norske spillerne og Lars Lagerbäck i het diskusjon på sidelinjen etter Norges utligning mot Slovenia. Spillerne vil vite hva stillingen er i Bulgarias kamp og hva de skal gjøre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Igor (58) er Norges spion i dobbeltdramaet

FOTBALL 2018-11-19T16:46:52Z

LARNAKA (VG) Norge har plassert sin egen mann bak «fiendens linjer» i kampen for å komme til EM-sluttspillet om to år. NFF-spionen heter Igor. Men han kommer ikke fra russisk etterretning. Det høres bare sånn ut.

Publisert: 19.11.18 17:46

Han heter Igor Kubat – oppvokst i det gamle Jugoslavia og bosatt i Sverige – og er en bekjent av landslagssjef Lars Lagerbäck .

Fredag var 58-åringen på oppdrag med førstehåndsinformasjon fra Nations League-matchen mellom Kypros og Bulgaria (1-1). Mandag kveld sitter han på tribunen i Sofia når Bulgaria, Norges tøffe rival om gruppeseieren, møter Slovenia i avgjørende kamp. Gruppevinneren går til semifinalen i en playoff der ett lag får en plass i 2020-EM.

Igors «våpen» er et aktsomt blikk. Forståelse for fotball. Og en mobiltelefon med «hotline» til den norske benken i Nikosia hvor Are Hokstad (adm. sjef for landslaget) videreformidler til Lagerbäck og Per Joar Hansen (trenerassistent).

VG har vært i kontakt med Igor Kubat. Han vil ikke at det skal brukes bilder av ham, og svarer høflig at han ikke kan gi detaljerte opplysninger om sitt oppdrag. Akkurat som en skikkelig spion ville svart. Pressesjef Svein Graff derimot forteller at det handler om oppdateringer, kampforløp, skader, tilleggstid, og eventuelt andre momenter som kan være til Norges hjelp.

– Det blir en ekstra dimensjon. Vi kan ikke bare fokusere på å vinne kampen. Det krever litt mer av oss på benken og av spillerne. Det gjør det jo ekstra interessant, men jeg skulle gjerne sluppet å coache ut fra en motstander på en annen stadion. Sånn er virkeligheten, sier Lagerbäck.

Sjekk om du er smartere enn en landslagsspiller:

Bruker papirlapper

For det er ikke rent lite det norske teamet må ha oversikt over, og det gjelder å holde tungen rett i munnen: Før den siste kampen står både Norge og Bulgaria med 10 poeng hver etter tre seirer, én uavgjort og ett tap på fem kamper. På innbyrdes oppgjør står de likt, så målforskjellen blir avgjørende: Norges er 5–2 (+3), mens Bulgarias er 6–4 (+2). Norge vinner dermed gruppen ved følgende tilfeller:

Norge vinner eller spiller uavgjort samtidig som Bulgaria ikke vinner.

Norge vinner med like mange eller flere mål som Bulgaria vinner med.

Norge taper med like mange eller færre mål som Bulgaria taper med.

Et sannsynlig scenario: Norge leder 2–0, det gjenstår fem minutter, og Bulgaria går opp til 3–0 i Sofia. Plutselig må et norsk lag i tidsnød på desperat måljakt.

– Vår mann på benken får beskjedene. Det er viktig at det ikke blir for mye styr og støy rundt det. Han formidler det til de rette personer så det ikke blir for mye armer og ben, forklarer landslagsassistent Per Joar Hansen til VG.

Så må trenerteamet gi beskjeden videre til spillerne, og en ny plan må iverksettes. Planer for de forskjellige scenariene gjennomgås i detalj før kampen.

– Det kan være ved et bytte, eller det kan være at vi får tak i kapteinen eller nærmeste spiller. Når det koker som mest, så er det også lurt å gi dem en påminnelse på en papirlapp sånn at vi er sikre på at de rette beskjedene kommer ut, forklarer «Perry».

Visekaptein Omar Elabdellaoui var mannen som spurtet til den norske benken for å spørre hva stillingen i Bulgarias kamp var etter at Bjørn Maars Johnsen utlignet til 1–1 mot Slovenia på fredag. Nå kan han igjen bli en viktig budbringer.

– Til å starte med er det viktig at vi gjør jobben. Vi må vinne kampen, og da må vi først glemme det som skjer rundt. Men utover i kampen er det greit å vite hvis vi for eksempel leder 1–0 og trenger flere mål. Da må vi være mer offensive, sier høyrebacken til VG.

Semb: – Vår tur nå

Sportssjef Nils Johan Semb får assosiasjoner til EM-dramaet i 2000 når VG ber ham vurdere sjansen for gruppeseier i Nations League. Igjen står Norge overfor at dramatisk scenario. Men det skal godt gjøres å kopiere det som utviklet seg til tidenes mareritt for landslaget.

Under EM i Nederland og Belgia var Norge klar for kvartfinalen. Det var Semb, som da var landslagssjef, 99 prosent sikker på. Ikke så rart heller. Jugoslavia ledet 3-2 over Spania. Norge var ferdigspilt mot Slovenia (0-0). Norge og Jugoslavia var videre i turneringen.



1 av 2 DA: Nils Johan Semb i knestående på gresset etter å ha røket ut av 2000-EM etter spanske overtidsscoringer i en annen kamp. Bjørn S. Delebekk / VG

Men Spania scoret på hvert angrep i tilleggstiden. Og snudde 3-2 til 3-4. Gaizka Mendieta og Alfonso Perez scoret, og Pep Guardiola styrte spillet. Semb havnet i knestående av det sjokkerende resultatet. Han kommer aldri over skuffelsen.

– Det ble altså ikke bare ett mål, men to på overtid. Sånn er fotballen. Det kan skje igjen. Hele bildet kan endres. Jeg tenker statistisk at det er vår tur nå. Men det var en enorm skuffelse. Vi kunne vært i EM-kvartfinalen, og stått for tidenes prestasjon, sier Nils Johan Semb 18 år senere.