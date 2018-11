RØVERHISTORIE: Han elsker trening når andre holder seg i ro. Rune Almenning Jarstein forteller om «keeper-økt» på bryllupsdagen, og om en annen på julaften. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Jarstein har bygd drømmehus til familien

LJUBLJANA (VG) Han har tenkt å spille proff-fotball i utlandet i seks år til. Men Rune Almenning Jarstein (34) har allerede lagt planer for hjemkomsten – og bygd drømmebolig i Skien.

I hjembyen sto huset til landslagskeeperen og familien – kona Hanne-Stine og parets to døtre – ferdig i sommer. Det skal være et praktfullt hus med nydelig utsikt over Skien.

Men Rune Almenning Jarstein som vokter målet til daglig for Hertha Berlin i Bundesliga, og bor i den tyske hovedstaden med familien, ønsker ikke å eksponere detaljer om huset i mediene.

– Jeg kan bekrefte at vi har bygd nytt hus, og flytter tilbake til Skien med tid og stunder. Utsikten er veldig flott, og vi er kjempefornøyd. Men det er dét jeg har lyst til å si om den saken, sier Rune Almenning Jarstein.

Han spiller sin 57 landskamp for Norge mot Slovenia på bortebane i Nations League fredag kveld. Etter 13 år på landslaget har han etter eget utsagn «sittet nesten like mange på benken». Men nå er han et soleklart førstevalg for landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Jeg har ikke sett alle kampene hans, men det jeg har sett av ham i Tyskland, har vært veldig, veldig bra. Han gjør veldig få feil, sier Lars Lagerbäck, på pressekonferansen før matchen mot Slovenia.

Den svenske trenerveteranen har nylig beskrevet Jarstein som «en keeper i absolutt topp internasjonal klasse». Det mener tyske sportspresse også, men Jarstein hevder at «det har han ikke lest».

Men konturene av et nytt sterkt landslag har telemarkingen fått med seg der han står alle bakerst i forsvaret. Drømmen om endelig et norsk A-landslag i et sluttspill (EM 2020), er levende igjen. Det er faktisk 18 år siden sist.

– Jeg har veldig god tro på at vi skal greie det. Og jeg ser det på hele laget. Det er fokus. I tre dager har vi trent på forferdelige gressmater her i Ljubljana, og gjort det aller beste ut av det. Alle gjør det de skal. Ingen klager, sier Jarstein.

Han har utvilsomt gått i bresjen for «nye Norge» med Lagerbäck som landslagssjef. Holdningene og treningsmentaliteten til Hertha-keeperen er en historie for seg selv.

Han bekrefter med befriende latter på fredagens mediemøte – med lav november-sol på hotellets panoramaruter – at han gjennomførte en «keeper-økt» i Skien på bryllupsdagen i mai i fjor før han ble smidd i hymens lenker med Hanne-Stine Bratli.

– Jeg tok en økt med min gamle keepertrener Terje Abrahamsen. Men det var også for å roe nervene, sier Jarstein.

Høsten startet strålende for ham og Hertha i Bundesliga. Han dominerte spillerbørsene både i storavisen Bild og fotballmagasinet Kicker. Men i de to siste ligamatchene har baklengsmålene kommet like fort som trafikken på Autobahn. Faktisk syv i sekken på de to siste kampene.

– Nå har det kommet mye baklengs i de siste kampene. Sånn er det noen ganger. Men jeg har likevel aldri tidligere følt meg så god som nå, sier Jarstein.

Et klubbskifte ser han på som nesten helt utenkelig. Han vil heller forlenge med Hertha Berlin.

– Det er 2,5 år igjen av kontrakten med Hertha. Jeg har som mål å spille lengst mulig i utlandet. Og helst til jeg er 40, sier Rune Almenning Jarstein.