UENIGHET: Draktnummer 10 og kapteinsbindet. Det er uenighet i England om Wayne Rooney bør få sin gamle drakt og sitt gamle kapteinsbind i sin avskjedskamp. Foto: Eddie Keogh / X01095

Rooney får kapteinsbindet i sin England-avskjed

FOTBALL 2018-11-15T10:07:09Z

Wayne Rooney er tilbake i England-troppen for å ta et endelig landslagsfarvel, men hvordan det skal skje har skapt diskusjoner.

Publisert: 15.11.18 11:07

Rooney var kaptein før han ga seg på landslaget i august i fjor. Nå er han med til torsdagens treningskamp mot USA.

Diskusjonen har gått på om Rooney skal starte kampen eller ikke, om han skal få kapteinsbindet, og om han skal få bruke sitt gamle draktnummer 10, som siden han ga seg stort sett har blitt brukt av Raheem Sterling.

På en pressekonferanse onsdag ble det klart at Rooney både vil få sitt gamle draktnummer, og kapteinsbindet når han kommer på banen. Det bekreftet Fabian Delph, som er Englands kaptein til USA-kampen.

– Jeg har snakket med spillerne om dette, jeg ønsket ikke å gjøre den beslutningen forrige uke. De ønsket at Wayne skulle være nummer ti, vi mener det er en fin måte å hedre han på, forklarer landslagssjef Southgate til Sky Sports .

Rooneys kone Coleen skrev en melding på Twitter mandag, hvor hun klaget på det hun mener er negativitet rundt at mannen hennes får denne kampen. Kort tid etter kom derimot en kontramelding hvor hun også takket for de mange positive meldingene.

33-åringen skal også ha ønsket at inntektene fra kampen gikk til hans veldedige organisasjon. Det nektet FA, men det er lagt til rette for innsamling til Rooneys organisasjon på kampen.

Rooney selv, som nå spiller for DC United i MLS var tilbake på treningsfeltet med England denne uken, og er avbildet smilende sammen med de andre England-spillerne.

– Å kunne ta på meg England-trøyen foran supporterne igjen vil være en måte for meg til å si takk for støtten de har vist meg mens jeg har spilt for England. Det er en stor ære å få en slik kamp av FA, forklarer Rooney til BBC.

Den tidligere Manchester United-spilleren har 119 landskamper fra før, kun Peter Shilton har flere. Men ingen har flere enn Rooneys 53 mål for England.

