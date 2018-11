SETTER FARGE PÅ ELITESERIEN: Etter tre sesonger i OBOS-ligaen er kaptein Christian Gauseth og Mjøndalen klare for comeback i toppdivisjonen. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Mjøndalen-profil taper penger på opprykk: – For meg er det økonomisk tragedie

Vesle Mjøndalen er igjen klare for Eliteserien og får et betydelig økonomisk løft i 2019. For lagets kaptein Christian Gauseth (34) blir det trolig omvendt: Han regner med å tjene mindre som Eliteseriespiller enn i OBOS-ligaen.

– For meg personlig er det økonomisk tragedie, sier Gauseth til VG i en blanding av fleip og alvor etter at Mjøndalen sikret direkte opprykk til Eliteserien i siste obosligarunde og gjenerobrer en plass blant norsk fotballs topp 16, der de sist var i 2015-sesongen.

Ved siden av fotballspillerjobben har Gauseth tjent ekstra som profilert ekspert hos Eliteseriens rettighetshaver Eurosport. Mjøndalens kaptein hverken ønsker selv eller får lov til å fortsette å mene noe om Eliteserien på samme måte når han selv blir en aktiv del av ligaen. Men eliteseriespill endringer ikke oppfatningen av at han trenger en tilleggsinntekt, selv om han har kontraktsfestet at Mjøndalen-lønnen øker med 4000 i måneden etter opprykket.

– Jeg må ha en jobb ved siden av for å få det til å gå rundt. Det er det ingen tvil om, fastslår Drammen-bosatte Gauseth.

Øker lønnsbudsjettet

– Gauseth er i en veldig spesiell situasjon. Mange i Mjøndalen studerer, noen jobber litt, og vi oppfordrer alle til å gjøre noe ved siden av. Men vi er nok litt annerledes nå enn forrige gang vi rykket opp. Gjennomsnittslønnen øker nok med rundt 25 prosent for dem som er her og for dem vi eventuelt vil hente, sier sportssjef Kenneth W. Karlsen i Mjøndalen.

Han opplyser at lønnsbudsjettet for spillerne har vært på rundt syv millioner nå, som gir en gjennomsnittslønn på drøyt 300.000 blant Mjøndalens 23 spillere. Men totalen vil øke til nesten ti millioner kommende sesong, spår Karlsen.

Som Eliteseriespiller i Mjøndalen i 2015 avslørte Gauseth at han tjente 27.000 kroner brutto i måneden . Nå sier han at han tjener litt mer enn det – pluss at han altså kan legge 4000 kroner ekstra i måneden fra neste sesong.

– Jeg skrev ny kontrakt i sommer og har hatt brukbar obosligalønn. Men jeg kommer ikke akkurat til å bli noe lønnskonge i Eliteserien. Uten at det er motivasjonen min. For meg har penger aldri vært viktig i fotballen. Det får jeg heller se på når jeg kommer ut i arbeidslivet på vanlig måte, beskriver moldenseren – som snart går løs på sin 13. sesong i norsk fotballs øverste divisjoner. Han har et godt eksempel som viser hvordan klubbøkonomien har endret seg underveis.

– Jeg sjekket min gamle kontrakt med Bryne (gikk dit i 2008). Da fikk jeg 800.000 i året og hadde 200.000 i opprykksbonus til Eliteserien. I Mjøndalen nå fikk jeg 20.000 for å rykke opp, smiler Gauseth.

– Ikke komfortabel

Siden Mjøndalens tv-attraktivitet i OBOS-ligaen plasserte de brune fra Buskerud relativt ofte på tirsdagskampen, kunne Gauseth kombinere fotballspill med tv-jobbing under Eliteserierunden i helger og på mandager. Neste år vil Gauseth selv være i aksjon i landets mest fornemme fotballselskap og får færre muligheter for å jobbe for rettighetshaveren.

– Jeg er uansett ikke komfortabel med å mene noe om serien jeg selv spiller i. På samme måte som om at jeg ikke ville mene noe om Obos-spillere i år. Det kan jeg fint gjøre som Mjøndalen-kaptein, sier mannen du kan mistenke for å ha på sitt karakteristiske «Spielführer»-armbånd også når han sover.

Obos- trenere , derimot, mente Gauseth noe om, spesielt Bjarne Berntsen fra opprykkskonkurrent Viking:

Ønsker Gauseth videre

Sportssjef Eirik Koren i Discovery (som eier Eurosport) bekrefter at Gauseth ikke blir ekspert på Eliteserien på samme måte han har vært denne sesongen. Men de ønsker ham fortsatt med på laget.

– Eliteserien er utelukket, men på dager Mjøndalen ikke spiller, kan han absolutt være i studio. Vi synes Christian har vært en fantastisk god ekspert for oss. Han er gjennomprofesjonell, utrolig godt forberedt og legger ned mye tid for å være en god ekspert, sier Koren.

– Kan han bli fast ekspert på Obos-ligaen?

– Det er en ting man ser på, men vi må også se på den totale mengden eksperter og stokke kabalen. Men han er absolutt en av kortene i den, sier Discoverys sportssjef.

Ifølge sportssjef Kenneth W. Karlsen vil Mjøndalen trene omtrent like mye som i år, men vil trolig skyve «hovedøkten» fra ettermiddag til formiddag, slik de fleste eliteserielag har vane for. Karlsen tror ikke en eventuell endring av treningstidene gjør det vanskeligere med en bigeskjeft:

– Vi tror fortsatt det skal fungere. Det blir litt mer tuklete, men da må man være litt mer disiplinert. Dette har ingenting med at vi spiller i Eliteserien eller at vi betaler bedre lønn. Det er for å utnytte stadionkapasiteten bedre. Vi har et akademi som også skal få trent mye, sier Kenneth Karlsen, som sier klubben skal ha en relativt liten spillerstall neste år og heller ha plass til å fylle på med egne unggutter.