Så glad ble Mourinho da Fellaini ble overtidshelt

FOTBALL 2018-11-27T22:01:42Z

(Manchester United – Young Boys 1-0) Nok en kamp uten seier. Virket det som. Men på overtid dukket en nyklipt Marouane Fellaini opp – og sendte Manchester United videre i Champions League. Og da kastet ikke manager José Mourinho én flaske, han kastet en hel kurv med flasker – av glede/opphevet frustrasjon.

Publisert: 27.11.18 23:01 Oppdatert: 27.11.18 23:53

– Det kunne se ut som det var Young Boys som skulle score på Old Trafford. Men som så mange ganger tidligere er det Fellaini som redder dagen for Manchester United , sa klubbens legende, Ryan Giggs, til TV 2 etter kampen.

Mannen med 13 ligatitler med Manchester United var slett ikke fornøyd med kampen, og mener at den manglende selvtilliten er tydelig: De binder seg foran mål. Og når de fyller på med offensive spillere, så sliter de voldsomt defensivt, mener Ryan Giggs.

Seieren kan ha vært usedvanlig viktig. Nå er det ro før den siste kampen, mot Valencia, i Champions League om to uker. Og det går an å (bare) tenke ligaspill de neste månedene. Det trenger Manchester United. Valencia er ute av dansen for denne gang. De har fem poeng og spiller i Europa League etter jul.

Men seieren på Old Trafford satt ekstremt langt inne, selv om Manchester United hadde en drøss med muligheter.

– Vi misbrukte for mange sjanser, var José Mourinhos konklusjon etter kampen. Det var et understatement.

– Det er prestasjoner av enkelte spillere som er ok, men en angrepsspiller må score mål, er Mourinhos mening om den saken.

Det var ikke bare Manchester United-spillerne som sløste med sjansene i kveldens Champions League-runde. Sjekk denne utrolige bommen:

Likevel skal vi ikke glemme følgende: Etter 70 minutter hadde David de Gea høstens redning, da han kastet seg så lang han er (192 centimeter) – og den spanske keeperen fikk ballen vekk fra streken. Der og da kunne problemene blitt enda større for Manchester United og José Mourinho.

– En fenomenal redning, en fantastisk redning fra verdens beste keeper, og redningen hans ga oss sjansen til å vinne kampen – som vi gjorde, sier José Mourinho.

Det er uvant kost. På tre hjemmekamper i Champions Leagues gruppespill, hadde ikke Manchester United scoret et eneste mål – før Fellainis på overtid. Det har aldri skjedd før.

De negative rekordene blir bare flere. Høsten 1992/92 vant Manchester United bare seks av de 19 første kampene (alle turneringer). Siden er åtte seirer det dårligste – i 2001/02. Og det så ut som den skulle bli tangert nå. Så kom Fellaini, for anledningen ugjenkjennelig med en kort hårfrisyre.

– Uvurderlig for oss, vi fikk seieren vår. Vi gjorde mye rart i perioder, men det viktigste var at vi vant kampen, selvsagt, sier Mourinho.

Manchester United hadde mange muligheter mot Young Boys, Marcus Rashford hadde de fleste dem. Vi talte fem eller seks store sjanser, bare på den unge engelskmannen. Og United spilte en god kamp, offensivt, de skapte masse.

Men det hjelper lite når det er måltørke. Og det hjalp heller ikke at superstjernene Paul Pogba og Romelu Lukaku kom inn etter en drøy time.

Det så ut som Manchester United hadde gitt opp. Gamle-manageren Alex Ferguson så sånn ut han også, på tribunen, der han tygde febrilsk på tyggegummien sin.

Men «Fergie-time» var ikke helt glemt på Old Trafford.

Marouane Fellaini, en omstridt figur på Old Trafford, fikk det siste ordet.

Og ikke med hodet. Han vendte som en klassisk spiss, og skjøt ballen i mål.

Til ellevill jubel på Old Trafford.

