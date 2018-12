GULL-ADA: Ada Hegerberg stiller i gullkjole på Ballon d’Or-gallaen i Paris. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Hegerberg reagerer på «årets lag»-vraking: – Veldig merkelig

PARIS (VG) På den røde løperen, ikledd en kjole som matcher trofeet hun kan vinne i kveld, bedyrer Ada Stolsmo Hegerberg (23) at hun bruker svært lite energi på at hun ikke er en del av «årets lag» i Norge.

– Jeg har kun hatt Gullballen i hodet hele uken jeg, så tanken har ikke slått meg, sier Hegerberg til VG en drøy time før Ballon d'Or-gallaen der hun kan bli kåret til verdens beste fotballspiller.















I Paris er hun blant storfavorittene. Men hjemme i Norge fikk både Guro Reiten (LSK Kvinner) og islandske Svava Ros Gudmundsdottir flere stemmer enn Hegerberg, til tross for at hun blant annet ble toppscorer i Champions League denne våren. Dermed var det ikke plass på NISOs «årets lag» for 2018, stemt frem av norske spillere i inn- og utland samt utenlandske spillere i Norge.

– Det er veldig merkelig. Selvfølgelig er det det, erkjenner Hegerberg.

– Hva tror du er grunnen?

– Det kan jo ikke jeg svare på. Jeg står her og skal forhåpentligvis stikke av med en Ballon d’Or, så det er fokuset mitt.

– Fallhøyden er stor

Under en galla i storslåtte Grand Palais, midt i sentrum av Paris, kan Hegerberg bli tidenes første kvinnelige Ballon d’Or-vinner. Prisen, som gis ut av det franske magasinet France Football, har siden 1956 utviklet seg til å bli en prestisjefull bemerkelse i herrefotballen, men gjør først nå sitt inntog på kvinnesiden.

23 år gamle Hegerberg er den yngste av de 15 nominerte. I 2018 har hun vunnet både den franske ligaen og Champions League med Lyon – og endt som toppscorer i begge turneringene med henholdsvis 31 og 15 mål (CL-rekord). Hun scoret blant annet i finalen, som du kan se her:

I kalenderåret 2018 har hun totalt scoret 32 mål på bare 30 kamper.

Da sier det seg selv at hun er blant de aller største favorittene. Og hun bidrar ikke til å fjerne stempelet når hun stiller i gullkjole.

– Du kan vel ikke havne på andreplass når du kler deg i gull?

– Nei, fader’n, det har du rett i. Det blir ekstra press på meg, for å si det sånn. Fallhøyden er stor, sier Hegerberg, som hevder at hun vet «like lite som dere» om hvem som vinner prisen.

– Så du mener helt oppriktig at den gullkjolen er ren gambling?

– Ja, noen ganger må man ta noen sjanser i livet.

– Klarer ikke helt å sette ord på det

Hegerberg sier hun har stor tro på at hun kan bli stående som tidenes første kvinnelige Ballon d’Or-vinner, men «tør ikke tenke tanken» på hvor stort det vil være å stikke av med prisen.

– Det er så stort. Jeg klarer ikke helt å sette ord på det uten å ha opplevd det, sier Hegerberg.

Hun reiste fra Lyon til Paris mandag formiddag og møtte hele familien i den franske hovedstaden: Pappa Stein Erik, mamma Gerd, søsteren Andrine og broren Silas. På plass er også agenten Alan Naigeon og manager Halvor Marstrander.

– Det er ikke ofte jeg får samlet broren og søsteren min med mamma og pappa. De er de viktigste personene i livet mitt. Jeg mangler bare Thomas (Rogne, forloveden). De er med meg hele veien og er nok grunnen til at jeg står i dag. De er teamet mitt, sier Hegerberg.