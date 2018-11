NEDTUR? Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Foto: ROMAN KRUCHININ / AFP

Italienske medier: Hverken Ronaldo eller Messi blant Ballon d’Or-finalistene

De har vekslet på å vinne Ballon d’Or-prisen hvert år siden 2008, men nå kan det se ut som dominansen er over. For hverken Cristiano Ronaldo (33) eller Lionel Messi (31) er blant finalistene når verdens beste fotballspiller skal kåres.

Det hevder i hvert fall italienske Tuttosport og Corriere della Sera .

Begge de italienske mediene hevder at det står mellom Raphaël Varane, Kylian Mbappé og Luka Modric når den gjeve prisen skal deles ut 3. desember.

De to førstnevnte var med på å lede Frankrike til VM-gull under sommerens mesterskap i Russland, mens Luka Modric også spilte i finalen – for tapende finalist Kroatia .

Modric og Varane er lagkamerater i Real Madrid, og har vært med på å vinne Champions League tre ganger på rad .

Det var også Cristiano Ronaldo , før han skiftet beite og forlot Real Madrid til fordel for Juventus . Han har fått en god start på livet i Torino med ni scoringer på 15 kamper, og blant dem, perler som dette:

Lionel Messi – tidenes mestvinnende Barcelona-spiller – var med på å vinne La Liga og Copa del Rey (den spanske cupen) med Barcelona, men katalanerne måtte se seg slått av Roma i kvartfinalen i Champions League , og Messi hadde et middelmådig VM.

Ronaldo hadde ikke et fantastisk VM han heller, selv om han vartet opp med et hat trick mot Spania .

De to gigantene har vunnet fem Ballon d’Or-priser hver, og er de eneste som har vunnet den gjeve prisen siden Kaká gjorde det i 2007:

Dersom de italienske mediene skulle ha rett, kan Modric bli den første kroaten til å vinne prisen noensinne. Det er ingen tittel hverken Mbappé eller Varane kan smykke seg med dersom en av de skulle vinne, da en spiller med fransk pass har vunnet fire ganger tidligere.

Jean-Pierre Papin vant i 1991, mens Michel Platini stakk av med prisen to ganger – i 1984 og i 1985.

Ingen franskmenn har vunnet Ballon d’Or siden Zinédine Zidane i 1998. Det var tilfeldigvis også forrige gang Frankrike vant VM ...

Hegerberg kan bli historisk

For første gang i historien skal det også kåres en kvinnelig Ballon d’Or-vinner. Der er Ada Hegerberg blant de 15 nominerte. Kåringen – i regi av France Football – har eksistert siden 1956, men aldri før har kvinnelige fotballspillere vært en del av det.

Lyon-spissen var nominert til å bli kåret til årets kvinnelige spiller tidligere i år , men måtte se seg slått av Marta, noe som blant annet fikk VGs fotballjournalist til å reagere .

De øvrige 14 nominerte til den kvinnelige Ballon d’Or-prisen:

Pernille Harder – Danmark/Wolfsburg

Lucy Bronze – England/Lyon

Amandine Henry – Frankrike/Lyon

Lindsay Horan – USA/Portland

Sam Kerr – Australia/Chicago

Fran Kirby – England/Chelsea

Saki Kumagai – Japan/Lyon

Dzsenifer Marozsán – Tyskland/Lyon

Amel Majri – Frankrike/Lyon

Marta – Brasil/Orlando

Lieke Martens – Nederland/Barcelona

Megan Rapinoe – USA/Seattle

Wendie Renard – Frankrike/Lyon

Christine Sinclair – Canada/Portland