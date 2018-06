DANSK DYNAMITT: Åge Hareide og William Kvist. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Vraket av Solbakken – selvskreven hos Hareide

Publisert: 05.06.18 09:57

STOCKHOLM (VG) København-trener Ståle Solbakken har brukt William Kvist (33) minimalt denne våren. Hos landslagssjef Åge Hareide er han derimot selvskreven.

– Jeg er tilfreds med William. Rollen hans er å stenge for motstanderen, og sørge for at han selv og andre er på plass defensivt. Han gjør den jobben veldig godt, sier Åge Hareide når VG treffer ham på Danmarks spillerhotell i Stockholm.

– Det er bra å få tillit, sier Kvist selv.

– Selv om Ståle ikke kan bruke ham, har FCK-veteranen stadig en viktig rolle til VM: Sikker starter mot Peru, skriver Ekstra Bladet - og snakker altså om åpningskampen i Russland-VM.

Siden begynnelsen av april har han stort sett sittet på benken fra start i FC København-kampene.

– William er profesjonell. Han har selvfølgelig hatt sine diskusjoner med Ståle, og Ståle har informert om hvorfor og hvordan. Jeg var uansett ikke i særlig tvil om at William skulle med til VM, sier Åge Hareide og mener 33-åringens rutine blir god å ha i et sluttspill.

William Kvist svarer på mange spørsmål at «jeg er glad at jeg ikke er 22 år lenger». Han mener det er lettere å takle den spesielle situasjonen nå.

– Det var godt å få mine første 90 minutter på lenge mot Sverige. Men jeg har hele tiden vært opptatt av å være klar når jeg et eller annet tidspunkt skulle få 90 minutter igjen. Derfor var det deilig at det gikk bra, sier han om Sverige-kampen. Hareide var godt fornøyd med hvordan Kvist fikset den.

Hans plass på laget har vært et stort tema både i sosiale medier og i danske aviser.

– Men jeg ser ikke på twitter eller leser aviser. Og det er viktigere hva trenerne mine i FCK og her på landslaget sier enn hva som skjer på twitter.

– Mange har nok ment at jeg burde deporteres til Sverige eller Norge. Derfor er godt at jeg fortsatt leverer på landslaget.

– Men du blir vel påvirket av debatten?

– Igjen: Jeg er glad for at jeg ikke er 22 år og opplever dette. Det er heller ikke noe som gir energi. Det bare tærer energi. Og derfor bruker jeg så lite energi som mulig på dette.

Kvist er også klar på at han har forandret seg som menneske.

– Som 22-åring var jeg mest opptatt av meg selv. Nå nyter jeg å gi til andre, så laget fungerer.

Kvist har 79 landskamper og var fast som defensiv midtbanespiller gjennom hele kvalifiseringen til VM-sluttspillet, som Danmark starter den 16. juni mot Peru. De andre gruppemotstanderne i Russland er Australia og Frankrike.