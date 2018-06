To superbytter av Norge – og seier over VM-klare Island

Publisert: 02.06.18 23:56 Oppdatert: 03.06.18 00:41

FOTBALL 2018-06-02T21:56:55Z

REYKJAVIK (VG) (Island – Norge 2–3) To geniale bytter av Lars Lagerbäck. Inn med Joshua King og Alexander Sørloth mot Island. Og dermed er Norge fortsatt ubeseiret i 2018.

– Jeg skal ikke friskmelde oss helt ennå, men vi har startet på noe positivt. Det er mange tøffe dueller selv om det er en treningskamp. Vi viser fightervilje, og det er en deilig seier, oppsummerer kaptein Stefan Johansen til VG.

VM-klare Island – hvor Lagerbäck er folkehelten etter EM-suksessen i 2016 (slo England i 8.-delsfinalen) – gikk på sitt første hjemmetap på 17 kamper.

– Det kjennes alltid bra, det er viktig å vinne kamper. En veldig bra test for oss, var dommen til Lars Lagerbäck etter seieren.

King jakter ti mål

Norge lå under 2–1. Alt tydet på islandsk seier. Men så byttet Norge inn Premier-League duoen King og Sørloth. En genistrek skulle det vise seg. På de tre siste kampene (Albania, Australia og Island) med Lagerbäck som sjef har Norge vunnet, og scoret åtte mål.

– Det er kamp om plassene, det er bare positivt. Det er ikke mange lag som har tre-fire spisser som kan score mål, det blir viktig å holde oppe til høsten, sier innbytter King til VG.

Maars Johnsen har bøttet inn scoringer for ADO Den Haag i den nederlandske toppdivisjonen. 19 fulltreffere siste sesong. Nest best i ligaen. Og endelig ble det scoring i den norske landslagsdrakten. I sin femte kamp for Norge banket norskamerikaneren ballen i mål etter 15 minutter.

Likt til hvilen

Det var Norges første og eneste målsjanse i 1. omgang. Island var ikke bedre i så måte. Men de var farlige når de fikk overganger. Men i midtforsvaret var Håvard Nordtveit og Kristoffer Ajer gode. Etter en halvtimes spill glapp det imidlertid på høyresiden.

Jonas Svensson matchet ikke farten til Rúrik Gíslason. Den islandske venstrekanten fosset mot mål langs dødlinjen med Svensson i hælene. I et klossete forsøk på å stanse ham gikk det fullstendig galt.

Straffen ekspederte Johann Gudmundsson i mål.

Klassemål

Norge startet glimrende etter sidebytte. De spilte seg til to store sjanser. Den første havnet i mål. Men Tarik Elyounoussi ble vinket av for hårfin offside.

Ikke lenge etter var det Stefan Johansens tur. En skikkelig suser fra knappe 20 meter i stolpe og ut. Så fortsatte det med Maars Johnsen. Han headet i tverrliggeren, men ble avblåst for frispark etter duellen med Hördur Magnússon.

Island byttet inn tre mann. Det fjerde var åpenbart en lykke. Lagets store stjerne; Gylfi Sigurdsson kom inn 25 minutter før slutt. Spilleren som kostet Everton om lag 500 millioner da han kom fra Swansea i fjor har vært skadeplaget. Nå matches han forsiktig for å finne toppformen til Russland-VM.

Han var akkurat på rett plass da Jarstein ga retur på det smart plasserte skuddet til Birkir Bjarnason etter 71 spilte minutter. Sigurdsson løftet ballen elegant i mål.

Norge snudde

Norge gjorde imidlertid også et smart bytte. Ut med Tarik og inn med Joshua King med 16 minutter igjen av matchen. Den norske superspissen var våken da Schram rotet det til–stjal ballen fra Island-keeperen–og satte den enkelt i mål til 2–2 etter 80 minutter.

– Det minner om John Carew. Det er så deilig å se, mener Brede Hangeland, TV 2s ekspert.

Så var det Sørloth sin tur etter bytte med Maars Johnsen. King la til rette, og en suser i mål. Fire minutter før slutt. Scoringen som avgjorde kampen.