FELLESKAP: De spiller i samme klubb, deler hjemfylke – og har til og med lik farge på fotballskoene: Fredrik Midtsjø (til venstre) og Jonas Svensson varmer opp på syv grader kalde Laugardalsvöllur med resten av landslaget torsdag.

Mener dominansen gjør at RBK må endre transfer-policy: – Nå slutter vi å selge spillere til AZ

REYKJAVIK/TRONDHEIM (VG) I sine første hele sesonger i Nederland har Jonas Svensson (25) og Fredrik Midtsjø (24) dominert så mye at Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen erklærer at RBK er nødt til å sikte kommende salg mot bedre og rikere klubber.

– Nå slutter vi å selge spillere til AZ. Eller, hvis de skal kjøpe nå, er prisen en helt annen. Nå skal vi selge til et annet marked, sier Ingebrigtsen – og ramser opp Feyenoord, Ajax og Bundesliga som et mer naturlig «torg» for de cupkvartfinaleklare trønderne .

Det melder Rosenborg-treneren i en samtale med VG om klubbens kanskje neste norske proff-eksport, landslagsbacken Birger Meling (23).

Ingebrigtsen mener at Midtsjø – bestemann på spillerbørsen til Algemeen Dagblad i debutsesongen – sammen med Jonas Svensson har bevist at RBKs transferobjekter bør sikte høyere enn årets serietreer i Æresdivisjonen.

– Kunne spilt i Ajax

– Vi har sendt to til AZ som dominerer nederlandsk fotball. Vi spiller i Europa selv, og hadde vi møtt AZ i en Europa League-kvalik, så skulle vi slått ut AZ. Dette er viktig for klubben, økonomien og ikke minst norsk fotball. Det er ikke bare å selge spillere ut, når de er gode nok til å dominere for AZ, begrunner Ingebrigtsen.

– Midtsjø kunne spilt i Ajax. Jonas også. Og definitivt Meling. Birger hadde vært venstreback i Ajax syv dager i uken, hevder Ingebrigtsen.

Midtsjø smiler litt da han hører gamletrenerens nye transfermanifest, uten å mene for mye om det.

– Men jeg er ikke helt sikker på at Rosenborg hadde slått AZ, påpeker midtbanespilleren, han du finner bilde av om du blar deg frem til «indreløper i 4-3-3» i Rosenborg-leksikonet.

Men et litt pussig faktum med Fredrik Midtsjøs supersesong i Nederland er at da nordtrønderen kom inn på laget – og ble der – gikk AZ vekk fra 4-3-3 og valgte heller Midtsjø som én av to «dype» sentralt på midtbanen.

– Blitt vesentlig sterkere

– Jeg var usikker selv også. Om det kom til å funke som én av to. Det blir en annen rolle, mer defensivt og du har mer ball. I indreløper har du litt mer ansvar for å finne små rommene rundt 16-meteren. Nå er jeg litt mer bak i banen, beskriver Fredrik Midtsjø om forskjellen.

Til høyre bak seg har han sin mangeårige fotballvenn Jonas Svensson, og på vingen foran spiller Æresdivisjonens toppscorer Alireza Jahanbakhsh (21 mål mot Bjørn Maars Johnsens 17 ).

Også AZ-kamerat Svensson innrømmer at han egentlig trodde Midtsjø bare kunne være en slags «nødløsning» i en midtbanetoer. Men resonnerer raskt hvorfor Midtsjø har motbevist både ham – og kanskje andre som trodde han «bare» fungerer som indreløper.

– Han er jo smart . Fotballintelligent. Det er det viktigste. Så er han ganske sterk i duellene også, en ballvinner, sier Svensson, som også tror lagkompisen er blitt vesentlig sterkere det siste året.

– Jeg tror AZ er en av klubbene som trener mest styrke i Nederland. Styrke på overkropp har vi tre ganger i uken med laget. På forrige vektmåling lurer jeg på om han var tyngre enn meg, faktisk! smiler kraftpluggen.