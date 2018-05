Hegerberg ladet opp til CL-finalen med Figo: – Han har det fortsatt

Publisert: 24.05.18 05:38

FOTBALL 2018-05-24T03:38:23Z

Ada Hegerberg (22) har flere Champions League-titler enn Luis Figo (45), men legger ikke skjul på at hun syntes det var stort å møte portugiseren.

– Med mannen, myten og den levende legenden Luís Figo. Han har det fortsatt! skrev Ada Hegerberg under et bilde postet på Instagram den 16. mai (se under).

Sammen med nevnte Figo, tidligere Lyon- og Barcelona-back Eric Abidal og Lyon-lagvenninne Shanice van de Sanden var Ada Hegerberg blant stjernene som deltok i UEFAs veldedighetskamp #EqualPlay.

– Dette er fotball. Jeg elsker verdiene til #EqualGame, skriver Hegerberg.

Målet med kampen var å fremme mangfold og vise at det er en plass til alle i fotballen, uavhengig av alder, kjønn, egenskaper, religion, seksuell orientering, etnisitet eller sosial bakgrunn. Det skjedde i forkant av Europa League-finalen mellom Atlético og Marseille .

– Kampen vår viste likhet på banen og at alle burde ha tilgang til fotball uansett hvem de er, hva de gjør og hvor de kommer fra, sier Hegerberg, som fikk prøve seg på straffe med bind for øynene , ifølge UEFAs hjemmesider.

– Det var en sann fornøyelse å ta del i en så unik opplevelse, sier Luís Figo.

Den tidligere Barcelona-, Real Madrid- og Inter-spilleren regnes som en av de aller største portugisiske fotballspillerne gjennom tidene og var selv med på å vinne Champions League med Madrid i 2002.

22 år gamle Ada Hegerberg har på sin side allerede passert det antallet. Den norske stjernespissen håper å vinne sitt tredje strake CL-trofé når hennes Lyon barker sammen mot Caroline Graham Hansens Wolfsburg torsdag kveld.

Hegerberg har ikke bare ladet opp til CL-finalen med å spille veldedighetskamp med Figo. Etter den kampen så hun Atlético vinne Europa League på bekostning av Marseille, før hun dagen etterpå var med på 0–0-kampen i ligaen mot PSG (der søster Andrine spiller).

Hegerbergs Lyon er allerede seriemester , og også klare for den franske cupfinalen (mot nevnte PSG). Den spilles 31. mai.

VGs tips: Wolfsburg-seier

Men først skal Hegerberg forsøke å forsvare CL-tittelen - igjen. To år på rad har Lyon gått til topps i den mest prestisjefylle klubbturneringen, og torsdag står den tyske ligamesteren Wolfsburg på motsatt banehalvdel, akkurat som i 2016.

Lyon er ubeseiret i Division 1 (20–1–0), mens Wolfsburg har ett tap på sine 20 hittil spilte kamper (18–1–1). I CL har Lyon kommet seg til finalen etter 3–1 sammenlagt i kvarten mot Barca, spansk serietoer, og 1–0 sammenlagt mot Manchester City, også det en serietoer, i semifinalen.

Tyskerne har virket enda mer bunnsolide på sin vei til finalen. Slo ut Atlético Madrid, spansk seriemester, med hele 15–2 i 1/16-finalen og Chelsea, engelsk seriemester med solide 5–1 i semien. Ekstra sterkt var det å ta britene 3–1 på bortebane.

På bakgrunn av det ovenfornevnte og den svært ujevne oddsen synes vi at Wolfsburg-seier til 3,80 er spillbart. Spillstopp er 17.55, og kampen kan du se på Viasat 4.

