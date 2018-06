FERDIG: Vidar Davidsen (til høyre) er ferdig i Viasat. Her med sin mangeårige makker Roar Stokke. Foto: Josefsen, Jon-Michael / Scanpix

Vidar Davidsen ferdig i Viasat: - Selvfølgelig skuffet

Publisert: 13.06.18 18:06 Oppdatert: 13.06.18 18:28

Den tidligere landslagsspilleren i fotball, Vidar Davidsen (60), er ferdig i Viasat etter 21 år som kommentator. Men ikke fordi han selv vil.

– Det ble avklart på et møte i dag og er ikke overraskende. Det er såpass mange utskiftninger og endringer i denne bransjen at før eller siden måtte det bli min tur, sier Vidar Davidsen til VG.

Det var Dagbladet som først meldte at kommentatorveteranen er ferdig i bua - etter 21 år.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over det, det har vært fantastisk moro og jeg skulle gjerne jobbet lenger. Dette er min «passion» (lidenskap), sier Davidsen.

Han forklarer at han «så tegnene» da han og makkeren Roar Stokke ble satt til å kommentere bare enkelte store kamper i vinter. Men en klar beskjed fikk han altså ikke før to og en halv uke etter Champions League-sesongen var over.

– Jeg forstår at det er vanskelig for dem, men jeg kunne tenkt meg at de ga meg beskjed litt tidligere, forklarer Davidsen - som ikke har tellingen på hvor mange Champions League-finaler han har kommentert.

På et møte i november fikk Davidsen beskjed om at de skulle ta en evaluering etter sesongen, i forbindelse med at Daniel Høglund gikk inn i Champions League-studio og Davidsen igjen ble makker med Roar Stokke.

Den evalueringen kom 60-åringen dårlig ut av, men han vil ikke si annet enn «det får de stå for» om Viasats avgjørelser.

Han beskriver jobben som en hobby, en bigeskjeft, men en morsom bigeskjeft. Spesielt én opplevelse har satt spor.

– I finalen i Istanbul i 2005, da Liverpool lå under 3–0 til pause og vi kunne høre 35 000 supportere synge ... det var en ut-av-deg-sjæl-opplevelse, forklarer Davidsen.

Han forklarer at han nok å drive med selv uten kommenteringen. Den tidligere landslagsspilleren er partner og fysioterapeut i en medisinsk klinikk i Oslo og jobber også som motivator, trener og foredragsholder. Likevel lukker han absolutt ikke døren for en ny kommentatorjobb i fremtiden.

– Jeg håper jo på å gjøre noe liknende. Jeg har mye kompetanse og lidenskap for fotball, forklarer Davidsen.

Verken sportssjef i MTG Norge, Anne Tufte, eller redaksjonssjef i Viasport, Sjur Molven, har besvart VGs henvendelser onsdag kveld.