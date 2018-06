HAR TROEN: Sven-Göran Eriksson (t.v.) besøkte Ullevaal stadion for å se landsmannen Lars Lagerbäck lede Norge mot Panama. Foto: ARILAS BERG OULD-SAADA / BJØRN S. DELEBEKK / VG

Trenerlegende hyller Lagerbäck: – I neste EM er Norge med

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Jostein Overvik

Publisert: 07.06.18 07:34

FOTBALL 2018-06-07T05:34:39Z

ULLEVAAL (VG) Skal man tro en av de største ringrevene i treneryrket, kan nordmenn begynne å glede seg til sitt første fotballmesterskap på 20 år.

– Skal vi inngå et veddemål? Jeg påstår at ja: I neste EM er Norge med. Det tror jeg, svarer Sven-Göran Eriksson på spørsmål om han tror Lars Lagerbäck kan lede det norske landslaget til EM i 2020.

Svenske «Svennis», som i løpet av 40 år som trener (1977–2017) trente klubber som Manchester City og Roma samt det engelske landslaget, besøkte onsdag Ullevaal stadion for å se sin landsmann Lagerbäck lede Norge mot Panama.

– Tror kanskje han har litt rett

Og han likte det han så: «Vet ikke Lagerbäck hvordan man skal få Norge til EM, da vet ingen det», fastslår veteranen. Det er en uttalelse som får Norge-sjefen til å trekke på smilebåndet.

– Du vet at «Svennis» er en veldig vennlig mann. Vi har kjent hver andre siden 1970-tallet. Så hvis du stiller han spørsmål, så svarer han vennlig. Jeg tror kanskje han har litt rett i det. Og jeg er veldig glad for at en kyndig og erfaren coach synes det, sier Lagerbäck.

Han ledet Norge til seier for fjerde gang på rad, en prestasjon landslaget ikke har klart siden 2010.

– Det er bare å gratulere. Fire kamper er fire kamper, og det er alltid vanskelig å vinne landskamper. Resultatet mot Island forrige uke var jo fantastisk, og første omgang mot Panama var bra, sier Sven-Göran Eriksson til VG.

Roser King

– Kjenner du igjen noe fra Island-suksessen hans?

– Lagerbäck er en organisert fotballtrener. Han kan sin fotball. Mot hans lag er det veldig vanskelig å score mål, og det beviser at han er veldig dyktig som trener. Spesielt i forsvarsspillet. Det tror jeg er veldig viktig for alle nordiske lag: Forsvarer du deg ikke bra, ligger du dårlig an.

– Hvordan ville Norge klart seg i VM dersom de var med?

– Det er et godt spørsmål. Det vet jeg ikke. Det er bare å glemme det og se frem mot å spille neste EM om to år, sier «Svennis».

Han sier at han lot seg imponere av mange norske spillere, men trekker særlig frem målscorer Joshua King:

– King var dyktig. Han var veldig dyktig. Målet han scoret var veldig bra gjort. Han er sterk, rask. En interessant spiller.