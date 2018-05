Pål André Helland og Nicklas Bendtner kunne juble for hver sin scoring. Lillestrøm-keeper Mario fortviler. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg banket LSK: – Vi klarer å spille OK fotball

Erik Eikebrokk

Publisert: 16.05.18 19:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-16T17:54:31Z

LERKENDAL (VG) (Rosenborg – Lillestrøm 3-0) Rosenborg inviterte til fest på norsk fotballs store dag. Festen tok aldri helt av underholdningsmessig, men hjemmelaget så i perioder likevel ut som «seg selv».

På fotballens festdag lovet nok en gang Kåre Ingebrigtsen hjemmefansen underholdning fra det som skulle være et offensivt og aggressivt Rosenborg-lag.

Etter ett mål hver av tre Rosenborg-angripere, viste resultatet at Rosenborg vant fullt fortjent i sin kamp nummer 100 mot «Kanarifuglene». Men hadde Lillestrøm scoret på sine store sjanser på helt avgjørende tidspunkt i kampen, kunne også sluttresultatet blitt et annet.

– Det føles godt, med så mye folk på tribunen og fordi vi klarer å spille OK fotball, sier Rosenborg-spiss og 3–0-scorer Alexander Søderlund.

Kampens første store sjanse var det bortelagets Thomas Lehne som fikk, etter å ha blitt spilt gjennom av spisskollega Gary Martin. Men avslutningen etter to minutter var som et dårlig omen for resten av bortelagets avslutninger; dårlig.

Bendtner-magi

Ti minutter senere viste Rosenborg hvordan det skulle gjøres.

Yann-Erik de Lanlay og Birger Meling kombinerte fint på venstre. Innlegget fra sistnevnte traff perfekt på foten til midtspiss Nicklas Bendtner, og 1–0.

Trønderne har tidligere blitt beskyldt for å være feige, og lagt seg bakpå etter å ha tatt ledelsen; så hva nå?

Etter at Lillestrøm tok avspark, var midtbanespiller Mike Jensen kjapt oppe i press; deretter falt Rosenborg tilbake til gamle synder, og omgangen ebbet ut i et langt gjesp, med det eneste nevneverdige at skadeforfulgte de Lanley måtte forlate banen noen minutter før pause.

Avgjørelsen

Lillestrøm gjorde ett bytte i pausen, uten at det endret kampbildet på noen måte. Kampen levde videre i en form for døs, helt frem til Pål André Helland fant ut at det var på tide å vise seg frem.

Nok en gang var det Meling som sto bak angrepet, med en utsøkt tversoverpasning fra venstre.

Helland gjorde som så mange ganger før, fintet utover i banen, gikk innover, og skjøt ballen i mål, mellom beina på Lillestrøm-keeper Maric.

Da var det spilt 62 minutter.

Innbytter-scoring

Ti minutter senere skulle innbytter Alexander Søderlund få løpe upresset fra førti meter, og banke inn 3–0-målet fra tyve.

Dét bare minuttet etter en enorm trippelsjanse for Lillestrøm. Men hverken Erling Knudtzon, innbytter Simen Kind Mikalsen eller Lehne Olsen greide å få ballen i mål. Nærmere scoring enn dét, kom aldri ineffektive Lillestrøm-spisser.

Rosenborg imponerte ikke veldig, men viste like fullt tegn på at laget er i ferd med å finne tilbake til seg selv.