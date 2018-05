Er VM i fare? – Jeg hadde bestemt meg for at hvis det var 2-0, så ville jeg gå av

Publisert: 16.05.18 19:54

LERKENDAL (VG) (Rosenborg – Lillestrøm 3-0) Rosenborg inviterte til fest på norsk fotballs store dag. Festen tok aldri helt av underholdningsmessig, men hjemmelaget så i perioder likevel ut som «seg selv».

Etter ett mål hver av tre Rosenborg-angripere, viste resultatet at Rosenborg vant fullt fortjent i sin kamp nummer 100 mot «Kanarifuglene».

– Jeg begynner å føle meg i ordentlig god form, og det er jævlig deilig. Jeg føler meg i bedre form på flere år, og selv om det lugger litt innimellom føler jeg at jeg kan dra noen sånne som i dag opp av hatten, sier Pål André Helland, som fikset 2–0-målet gjennom to par Lillestrøm-bein.

Tar skylda

Med Hellands 2–0-scoring så kampen ut til å være avgjort, men hadde Lillestrøm-spiss Thomas Lehne Olsen stilt inn siktet bedre, kunne bortelaget både tatt ledelsen i kampen, og senere kommet tilbake i den.

– Jeg er henta til klubben for å score mål, og da må jeg prestere på et mye bedre nivå. Du ser forskjellen på gode spisser og noen som er litt dårligere. Bendtner scorer på den første sjansen han får, og jeg bommer på min, sier Lehne Olsen til VG.

Spissen blåste sin største sjanse alene med Rosenborg-keeper André Hansen allerede etter to minutter.

– Jeg tar på meg skylda i dag, sier Lehne Olsen.

Bendtner-magi

Ti minutter etter at Lehne Olsen svidde kampens første sjanse, gjorde Nicklas Bendtner det spisskollegaen ikke greide, og bredsidet inn Birger Melings perfekte innlegg.

– Det var veldig fint spill. Jeg syns vi har manglet litt sånne mål. Vi har hatt problemer med å åpne opp lag som har lagt seg lavt. Men i dag fikk vi det til, med harde innlegg. Jeg er veldig fornøyd med målet, sier Bendtner til VG.

Ti minutter etterpå ble Bendtner liggende nede etter en duell innenfor 16-meteren. Bendtner fikk tilsyn av Rosenborgs medisinske personell, men fortsatte kampen etter noen haltende minutter.

Etter Hellands 2–0-mål tjue minutter før slutt, valgte Bendtner å gå av.

– Jeg hadde bestemt meg for at hvis det var 2-0, så ville jeg gå av. Med det som kommer fremover, med VM, så vil jeg ikke ta noen sjanser. Kneet er litt stivt, og det ble stivere utover kampen, men jeg tror at det skal gå bra, sier Bendtner.

Fire minutter etter at Alexander Søderlund entret matta, fikk innbytteren vende opp fritt på førti meter uten press fra Lillestrøm-forsvaret. Søderlund ladet kanonen, stilte inn siktet, og banket ballen i hjørnet fra tjue meter.

«Angrip»

Før kampen lovte Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen nok en gang et offensivt og målhungrig hjemmelag.

– Da vi kom ut på banen så vi en tifo fra hjemmefansen der det stod «angrip», så da visste hva vi skulle gjøre, sier Helland.

Med 3–0-sier er det lett å «friskmelde» Rosenborg.

– Friskmeldt? Vi har jo vunnet ti av elleve kamper, så det har ikke stått så dårlig til. Og bedre blir vi. Det lover jeg, sier Helland.

Med Søderlunds perle var seieren definitivt i boks, og det feststemte hjemmepublikummet kunne fornøyd klappe hjemmelaget av banen.

– Jeg er lei av å gå i 17. mai-toget og skjemmes etter noter. Nå skal jeg gå der rakrygga, trille barnevogna og suge inn stemninga, sier Helland.

Hettegenser?

For den som tenker ett år tilbake, husker at Nicklas Bendtner stilte i 17. mai tog iført hettegenser.

– Jeg kommer i dress i morgen, sier Bendtner.

Det gjør også Samuel Adegbenro, som er på vei tilbake etter skade.

– Jeg kommer ikke til å kle meg som Nicklas gjorde i fjor. Det blir dress, sier en smilende Adegbenro.

Smilende, også fordi han er på vei tilbake etter langvarig skade.

– Jeg kjenner meg bra, og jeg trener igjen, selv om det ikke er med ball. Jeg håper å være tilbake i spill før sommeren. Jeg syns laget så veldig bra ut i dag.