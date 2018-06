STØTTER RAMOS: Både Sander Berge (t.v.) og Alexander Sørloth (t.h.) mener norske spillere heller burde lære av Sergio Ramos istedenfor Foto: VG / AFP / NTB Scanpix

Landslaget ønsker seg en «Ramos»: – Ser opp til ham

Arilas Berg Ould-Saada

Øyvind Herrebrøden

Publisert: 01.06.18 14:57

SANDVIKA (VG) Flere landslagsspillere stiller seg bak hockeystjernen Mats Zuccarellos utspill om kontroversielle Sergio Ramos.

Real Madrid-kapteinen fikk mye tyn i etterkant av Champions League -finalen, da han ble beskyldt for å skade Liverpool-stjernen Mohamed Salah med vilje. Reaksjonene fikk Zuccarello til å fyre løs på Twitter:

«Slutt opp med det Ramos tullet nå a! Hadde vi fostra vinnerskaller som han her hjemme hadde vi kanskje vært noe annet en b/c nasjon i de største sportene i verden!», skrev New York Rangers-profilen på Twitter , før han utdypet overfor Nettavisen :

– Det var utrolig trist å se Salah bli skadet, man ønsker alltid å se beste spillerne ute på banen i en slik kamp. Men jeg føler at det er blitt en heksejakt på Ramos.

Zuccarellos meninger om Ramos, som har vunnet Champions League fire ganger på fem år, deles i stor grad blant spillerne på fotballandslaget.

– Jeg er litt enig, ja. Jeg digger Ramos. Du kan si hva du vil, om han gjør det med vilje, men han er en kriger. Han er der for å vinne. Så enkelt er det, sier Tarik Elyounoussi – som er rask med å innrømme at han er Real Madrid-supporter.

– Lagerbäck snakker veldig mye om det

Han understreker at en slik mentalitet er noe landslagssjef Lars Lagerbäck etterlyser hos de norske spillerne.

– Vi skulle gjerne hatt en Ramos-type på laget. Det handler om å vinne, og om å være en type. Lars snakker veldig mye om det: «Du kan gjerne være snill, men ikke på banen», sier Elyounoussi.

Sander Berge, som har en forkjærlighet for spansk fotball, trekker også frem Ramos’ personlighet og oppførsel som noe positivt.

– Jeg ser opp til ham som en vinner. Er det en ting man kjenner ved Ramos, er det at han er der i de avgjørende øyeblikkene og spiller på lag som vinner. At han driver den kynismen og er den typen han er, kommer som regel laget hans til gode, selv om han tar mange kort og at det kan diskuteres hva han driver med i visse situasjoner. Det er mye å lære av ham, sier Genk-spilleren.

– Er de norske landslagsspillerne for snille sammenlignet med en som Ramos?

– Det kom vel frem på den personlighetstesten at vi er for snille. Jeg føler vi er en godt rustet gjeng med ulike kvaliteter, men selvfølgelig, man må gjerne ta litt av de aller beste, sier Berge.

Tror Ajer kan bli «Ramos-type»

Han får støtte av Crystal Palace-spiss Alexander Sørloth.

– Ramos er en gjennomsyret vinner. Men når folk begynner å si at han skadet Salah med vilje, så klarer jeg ikke helt å kjøpe det. Jeg har vært i tusen sånne dueller selv, og Salah er rett og slett uheldig, sier trønderspissen.

Som ser en potensiell «Ramos-type» på landslaget.

– Det hadde ikke vært dumt å ha en som ham, som går foran i duellspillet, en kaptein som tar skikkelig tak og går i taklingene. Nå synes jeg vi har typer som kan bli det. Kristoffer Ajer, for eksempel, tror jeg kan bli en veldig markant stopper, sier Sørloth.

Celtic-stopper Ajer er enig i at Norge kan lære mye av kynismen i internasjonal toppfotball.

– I internasjonal fotball er det luringer som gjør alt de kan for å vinne, og det er noe jeg er veldig for. Det er selvfølgelig en grense man ikke skal gå over, men man gjør selvfølgelig alt for å vinne, og Ramos vinner det meste, så han gjør vel mye rett, sier 20-åringen.

– Synes du han opptrer uakseptabelt til tider?

– Nå skal jeg ikke gå inn og si så mye om hvordan Ramos oppfører seg, men han har vunnet Champions League fire ganger på fem sesonger. Det er fantastisk, sier Ajer, som beskriver Ramos som «en man kan lære veldig mye av».