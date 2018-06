I OSLO: Brasilianske Ronaldo er i Norge. VG møtte ham på Hotel Continental. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Sykdom sendte Ronaldo opp i vekt: – Jeg kjemper en stor kamp

Publisert: 08.06.18 22:17 Oppdatert: 08.06.18 22:56

HOTEL CONTINENTAL (VG) Han er en av tidenes beste fotballspillere, men mot slutten av karrieren ble Ronaldo (41) mobbet for å ha lagt på seg mange kilo. Nå prater det brasilianske fenomenet med VG om sykdommen som har plaget ham i mange år.

– Jeg syns det er viktig at jeg snakker om det. Jeg kjemper fremdeles en stor kamp mot hypotyreosen min. Spesielt i Brasil prater ikke folk om årsaken til problemene mine. I stedet startet supporterne til andre lag å spøke om vekten min. Dette er et alvorlig problem for meg. Da jeg fortsatt spilte, kunne jeg ikke ta medisinene jeg trengte. Det bidro til at jeg hadde veldig vanskelig for å holde meg i form, forteller Ronaldo, som lider av for lavt stoffskifte – også kalt hypotyreose.

VG møter ham på Hotel Continental i Oslo sentrum. Lørdag skal den tidligere Barcelona- og Real Madrid-stjernen være lagleder for det brasilianske mannskapet i en vennskapskamp mot de norske heltene fra VM i 1998.

Ronaldo har opplevd mer enn de fleste fotballspillere. I Brasil ble han tidlig døpt «Ó Fenomeno» på grunn av sine eksepsjonelle ferdigheter. Han er en folkehelt i hjemlandet og har blitt dyrket som en gud i hele sitt voksne liv. Likevel er det en ydmyk 41-åring som sitter foran VG i en sofa på et hotell i Norges hovedstad.

Oppdaget sykdommen i Italia

Ronaldo forteller at legene diagnostiserte ham mens han spilte for AC Milan. Da hadde den målfarlige spissen for lengst vunnet to VM-gull og etablert seg som en av fotballhistoriens beste spillere.

Det til tross for at han hadde slitt med store skadeproblemer, spesielt i det ene kneet.

– Vi oppdaget sykdommen i AC Milan i 2008. Jeg ble skadet i kneet igjen i den perioden og var ute i ett og et halvt år. Jeg hadde fortsatt de samme problemene med sykdommen, men etterpå spilte jeg likevel to år til i Brasil før jeg la opp.

Samtidig som Ronaldo gikk opp i vekt, kom det massiv kritikk. Flere mente at brasilianeren var useriøs som ikke klarte å holde seg i form. Overfor VG sier Ronaldo at det overhodet ikke var tilfellet.

– Jeg trente nesten dobbelt så mye som andre. Jeg trente hele dagen. Jeg gjorde øvelser med fysioterapeutene for deretter å trene med laget. Da de andre spillerne så gikk hjem, fortsatte jeg med fysioene og jobbet med andre ting, forteller 41-åringen.

Ber folk vise mer forståelse

– Synes du det er vanskelig å fortelle om sykdommen din?

– I begynnelsen ville jeg bare si hva som skjedde med meg. Jeg gjorde det ikke for meg selv, men fordi at folk over hele verden lider. En slik sykdom kan utgjøre en stor forskjell i et menneske sitt liv. Dette er et alvorlig problem som eksisterer over hele verden.

– Med tanke på kritikken du fikk, burde folk være mer tolerante overfor hverandre og vise større forståelse for at det kan være ukjente ting som ligger bak ulike problemer?

– Jeg syns folk bør være interessert i å forstå hva som skjer, ikke bare gjøre narr av andre. Dette har vært et alvorlig problem for meg. Det er millioner av folk som sliter med det samme. Vi har store problemer i verden. Generelt bør mennesker være mer tolerante overfor hverandre når det gjelder mange, mange ting, sier Ronaldo, som nå har det bedre enn da han avsluttet karrieren i 2011.

– Jeg har fortsatt de samme problemene. Medisindosene er litt høyere enn før, men jeg må fortsatt ta hensyn til det. Jeg trener fortsatt, men det er vanskelig for meg å gå ned i vekt. Men bortsett fra det, føler jeg meg veldig bra, forteller Ronaldo, som hele tiden har et smil på lur.

RONALDO LUIS NAZARIO DE LIMA Født: 1976 Fra: Rio de Janeiro, Brasil Klubber: Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid, AC Milan og Corinthians. Landskamper/mål: 98/62.

Takker Ronaldo for åpenheten

Eddy Kjær er generalsekretær i Stoffskifteforbundet. Han roser Ronaldo for å stå frem med problemene sine, noe han ikke hadde trengt å gjøre.

– Ronaldos åpenhet om sine problemer med lavt stoffskifte er viktig for andre i samme situasjon. Han setter et ansikt på en usynlig sykdom, sier Kjær til VG.

I forbindelse med Ronaldos besøk i Norge, takket brasilianeren ja til å være ambassadør for den norske organisasjonen. Det er både Kjær og lege Lars Omdal takknemlige for. Sistnevnte har jobbet med problematikken i mange år.

– Det er veldig fint at Ronaldo setter et fokus på dette. Lavt stoffskifte er en av de største folkesykdommene. Det er en stor mengde kvinner og menn som sliter med dette. Det er mange som ikke forstår hva det går ut på. De som rammes av det, går gjerne opp i vekt, er slitne, føler seg tunge i hodet eller kjenner seg smådeprimerte. Det er veldig mange dominobrikker som faller når stoffskiftet er ute og kjører. Da tenker folk kanskje at den personen er lat, bare spiser drittmat eller har psykiske problemer. Men så er det noen hormoner som er ute og sykler. Så det er veldig fint at Ronaldo prater om dette, sier Omdal til VG.