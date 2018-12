Arsenal-smell etter blemme fra Bernd Leno

FOTBALL 2018-12-16T15:23:56Z

(Southampton-Arsenal 3–2, Brighton-Chelsea 1–2) Charlie Austin (29) ble matchvinner for Southampton etter at Arsenal-keeper Bernd Leno (26) bommet i feltet. Det er Arsenals første tap på 22 kamper.

Herman Tinius Folvik

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 16.12.18 16:23 Oppdatert: 16.12.18 17:07

Fem minutter før slutt kom den avgjørende scoringen.

Shane Long løftet ballen inn. Leno forlot streken og strakte seg så lang han var, men han klarte ikke å fange ballen.

Dermed avgjorde Austin kampen med en heading i åpent mål. Hans femte scoring mot Arsenal.

Premier League-toppen: 1. Manchester City 44 p 2. Liverpool 42 p (en kamp mindre) 3. Tottenham 39 p 4. Chelsea 37 p 5. Arsenal 34 p

Det er Arsenals første tap siden 18. august mot Chelsea, for 14 serierunder siden. I alle turneringer hadde Arsenal 22 kamper uten tap.

– Vi er frustrert over at rekken uten tap er over. Vi hadde sjanser til å vinne kampen, sier Alex Iwobi, Arsenal-kant, ifølge BBC.

På den andre siden er det Southamptons første seier i Premier League siden 1. september (2–0 mot Crystal Palace), for 12 serierunder siden. Southampton er nå over streken på 17. plass.

Arsenal, på femteplass, har tre poeng opp til Chelsea på fjerdeplassen som gir Champions League-plass.

To fra Ings, to fra Mkhitaryan

Danny Ings sendte vertene i ledelsen med to flotte headinger. Henrikh Mkhitaryan utlignet to ganger for Arsenal.

Stillingen til pause var 2–1 til Southampton. Arsenal har fremdeles til gode å lede etter en første omgang i serien denne sesongen.

Søndagens PL-kamper: Brighton – Chelsea 1–2 (0–2) Mål: 0–1 Pedro Rodríguez (17), 0–2 Eden Hazard (33), 1–2 Solly March (66). 30.645 tilskuere. Southampton – Arsenal 3–2 (2–1) Mål: 1–0 Danny Ings (20), 1–1 Henrikh Mkhitaryan (28), 2–1 Ings (44), 2–2 Mkhitaryan (53), 3–2 Charlie Austin (85). 29.497 tilskuere.

Begge lag hadde sine sjanser til seier. Shane Long scoret 3–2 for Southampton, men ble avvinket for offside.

Pierre-Emerick Aubameyang kunne blitt den store helten for Arsenal, hvis han ikke hadde misbrukt tre gode muligheter til å score.

Hazard strålte for Chelsea

Anført av en strålende Eden Hazard vant Chelsea borte mot Brighton. Først serverte Hazard til Pedro på åpent mål. 2–0 scoret Hazard selv alene med keeper, etter fin frispilling av Willian.

Hazard står nå med 17 målpoeng, 9 mål og 8 assist, på 16 Premier League-kamper denne sesongen. Mer enn noen annen.

– Det viktigste er å vinne kampene. Jeg nyter fotballen, sier Hazard ifølge BBC.

– Vi vil være på toppen av tabellen til slutt. Vi vet at Manchester City og Liverpool er gode lag. Vi vil ikke at luken skal bli stor, sier Hazard videre.

Solomon March reduserte for Brighton i 67. minutt. Men utligningen kom aldri.

PS! Mohamed Elyounoussi var ute med skade for Southampton søndag. Han håper å være klar til kampen mot Huddersfield 22. desember.

