Heseblesende lille julaften-oppgjør: Spurs scoret seks (!) mot Everton

FOTBALL 2018-12-23T17:51:22Z

(Everton − Tottenham 2-6) Det er de to lagene med færrest hviledager i jula, men hverken Everton eller Tottenham gikk til kampen med spareblusset på. Fire mål ble det i de første 45, fire til i de siste; den forrykende kampen endte til slutt 6–2 i favør Spurs.

Publisert: 23.12.18 18:51 Oppdatert: 23.12.18 19:32

London-laget knapper med det innpå forspranget til Manchester City, som selv tapte 2–3 for Crystal Palace lørdag. Nå skiller det to poeng mellom de to, mens det er nye fire poeng opp til serieleder Liverpool.

– Vi bryr oss ikke om de andre lagene. Selvsagt er gapet opp minsket, men vi fokuserer på oss selv og ser hva som skjer deretter. Det er et langt race, sier Son til Sky Sports.

– Alle snakker om Liverpool og Manchester City, og vi gjør det bare bra, slik vi vanligvis pleier. Det er fortsatt en lang vei å gå, men vi er i en god periode, og det viktige er at vi fortsetter å vinne, legger Kane til.

Og mens de feirer jul med heng på toppen, blir Everton på sin side stående med 24 poeng. Det holder til en 11. plass.

Det var imidlertid hjemmelaget som startet best på Goodison lille julaften.

Theo Walcott stupte inn i feltet på innlegget til Dominic Calvert-Lewin og bredsidet inn 1–0 mellom beina på burvokter Hugo Lloris.

Da var det spilt en halv omgang, men det var bare et forvarsel på det som skulle komme.

Ikke lenge etter ble det servert en tidlig julegave med mottager Tottenham og avsender Everton.

En lang ball i bakrom fra Harry Kane mot Son så tilsynelatende ufarlig ut, men det viste seg å være feil. Kurt Zouma så ut til å ville skjerme ballen inn til keeper Jordan Pickford, men så ikke at keeperen selv var på vei ut. Da stopperen skjønte det, var det for sent. De to kolliderte, mistet kontroll på ballen, som istedenfor endte opp i beina på Son. Fra noe avstand og skrå vinkel fikk sørkoreaneren en relativt enkel jobb med å sørge for 1–1.

– Jeg bare fortsatte å løpe, og plutselig var ballen i føttene mine. Så prøvde jeg bare å treffe mål, sier Son.

I det 36. minutt var kampen snudd. Dele Alli var først på returen fra skuddet til Son, og snaue seks minutter senere var det Kane sin tur til å juble for scoring.

Etter å ha misbrukt tre store sjanser tidligere i kampen, hadde han ingen problemer med å gjøre 3–1 etter at frisparket til Kieran Trippier hadde truffet stolpen og lagt seg til rette for angriperen.

Rett etter hvilen kom kampens virkelige kremmerhus, det signert Christian Eriksen. Hans halvvolley er en stilstudie i god teknikk, og med ballen helt nede ved stolperoten sto det 4–1 i favør Spurs.

To minutter senere fortsatte målshowet med en redusering fra Gylfi Sigurdsson, før Son ble tomålsscorer knappe ti minutter senere.

Syv mål på en time var ikke nok. Med kvarteret igjen å spille ble også Kane tommålsscorer, det på pasning fra Son. Dermed endte det med smått vanvittige 2–6 i målprotokollen.