Solskjær-festen fortsetter etter ny storseier: – Det er slik vi ønsker å spille

FOTBALL 2018-12-30T18:20:45Z

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Bournemouth 4–1) Ole Gunnar Solskjær (45) kan feire nyttår med tre seirer av tre mulige og hele 12–3 i målforskjell som Manchester United-manager.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 30.12.18 19:20 Oppdatert: 30.12.18 19:45

Nordmannens lag tok en ny komfortabel seier og fortsatte å spille offensiv, underholdende fotball i 4–1-seieren over Joshua Kings Bournemouth.

Nok en gang med Paul Pogba som frontfigur og tomålsscorer. Etter å ha scoret tre mål og tre målgivende pasninger på 14 seriekamper under José Mourinho denne sesongen, har den franske superstjernen levert fire mål og tre assists på bare tre kamper med Solskjær som manager.

– Vi er Manchester United , og vi burde være på toppen av tabellen. Dette er en reaksjon fra spillerne. Alle koser seg. Det er annerledes. Vi vant kamper med vår gamle trener (José Mourinho), men vi spiller på en annen måte nå: Vi er mer offensive og skaper flere sjanser, og det er slik vi ønsker å spille, sier Pogba til Sky Sports.

– Vi trengte denne seieren og presterte fantastisk. Vi er på vei tilbake, det er fortsatt et stykke igjen, men å avslutte året på denne måten var vakkert, legger franskmannen til.

VG-SPESIAL: Sjekk ut vårt Solskjær-studio!

– Sensasjonelt spill!

Fremgangen fortsatte også for Marcus Rashford, som noterte seg for en smellvakker assist og sin andre scoring under Solskjærs ledelse. Ikke nok med det: Romelu Lukaku, som var utskjelt og ute av form under Mourinho, kom inn fra benken og scoret nesten umiddelbart.

Det er ingen tvil om at smilene er tilbake på Old Trafford, der Solskjær-sangen runget ut over hele stadion allerede før det var gått et minutt. Og etter bare fire minutter fikk fansen feire ettermiddagens første scoring.

Den populære lokalgutten Rashford så ut til å være innestengt i nærheten av cornerflagget, men hentet frem noen triks fra øverste hylle: Først lurte han seg rundt Sergio Rico, så ydmyket han Nathan Aké med en «elastico»-finte i ren Ronaldinho-stil, før han serverte målscorer Pogba med et perfekt innlegg.

– Hvor bra var det av Marcus Rashford? Utrolig hvor stor forskjell det kan utgjøre når noen har tillit til deg. Sensasjonelt spill, skrev en begeistret Gary Lineker på Twitter.

Pogbas femte målpoeng under Solskjær skulle, en knapp halvtime senere, etterfølges av det sjette: Pogba steg til værs og stusset inn et flott innlegg fra Ander Herrera. For aller første gang i karrieren – i sin 296. klubbkamp – har han dermed scoret to mål i to strake kamper.

Hans fire mål på tre kamper under Solskjær er også flere enn han klarte å score på de 17 siste kampene under José Mourinho.

Rashford, som Solskjær snakket varmt om i forkant av oppgjøret, var ikke ferdig med å vise seg frem. Anthony Martial slo et smart innlegg med utsiden av foten, og den 21 år gamle spissen var våken og tuppet inn 3–0-målet.

Det var nesten så Solskjær kunne gå i garderoben uten noe som helst å utsette på laget sitt, men det siste som skjedde i første omgang, var at Bournemouth-stopper Aké reduserte med en heading. Dermed har United fortsatt sluppet inn mål i samtlige kamper med nordmannen som manager.

Det la ingen demper på stemningen på Old Trafford, der tilskuerne gispet, klappet og sang mens laget spilte den frittflytende angrepsfotballen de har lengtet etter å se. Solskjærs menn spilte seg gang på gang kontrollert ut bakfra, til stor begeistring hos fansen, og ble ved flere anledninger applaudert etter å ha vunnet igjen ballen høyt i banen.

Euforien fortsatte utover i andre omgang da Lukaku, bare sekunder etter å ha kommet inn for Rashford, scoret etter noen kampers utilgjengelighet. Igjen var det Pogba som trakk i trådene, denne gangen med en målgivende pasning, og franskmannen kunne senere notert seg for et hat trick da han traff stolpen med en knallhard avslutning.

Solskjær skulle nok vært foruten Eric Baillys utvisning for en ufin takling på Ryan Fraser, men det overskygges uten tvil av gleden over å bli den tredje United-manageren som vinner sine tre første kamper for klubben.

