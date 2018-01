Frode Kippe fyller 40 år: - Den største i LSK-historien sammen med Tom Lund

Publisert: 17.01.18

FOTBALL 2018-01-17T13:56:04Z

LILLESTRØM (VG) Fotballhelter fra inn- og utland stod i kø for å hylle Frode Kippe, som onsdag ble 40 år. I gave fikk han både VIP-losje på Åråsen og hotellsuite i sentrum av byen han er blitt en legende i.

– Det er mye oppmerksomhet på en dag. Stor stas, og en overraskelse som det her, det topper dagen, sier hovedpersonen selv til VG.

Rett i forkant hadde han har blitt overrakt det beste rommet på Scandic Lillestrøm. Navnet «Kippesuiten» vil pryde døren der til ære for stopperkjempen med 399 Eliteseriekamper for de gule og sorte.

I videoen i toppen av saken ser du hvordan han reagerte da han uten aning ble tatt med til hotellet.

Han går løs på en ny sesong, så over 400 kamper blir det i alle fall.

– Formen er på oppadgående kurve. Trenger litt tid, men jobber meg sakte men sikkert fremover. Jeg har jo halvannen måned igjen før det smeller skikkelig, og den tiden trenger jeg. Selv om jeg helt sikkert er i god form når sesongen starter.

Han viste senest i fjor at han fortsatt kan spille en viktig rolle for klubben. I cupfinalen i desember stanget han inn det avgjørende målet i seieren over Sarpsborg 08 . Med det ble han også tidenes eldste med scoring i en norsk cupfinale.

Se Jamie Carraghers bursdagshilsen til Kippe:

Søndag 11. mars åpner Lillestrøm borte mot nyopprykkede Bodø/Glimt i det som, hvis han holder seg skadefri og spiller, blir veteranens kamp nummer 400 i den norske toppdivisjonen.

At det blir som Frode Kippe (40), og ikke 39 eller 38 har kun positive sider ved seg.

– Det er litt godt å endelig bli 40, for jeg har hatt det på meg lenge at jeg snart blir 40. Så nå slipper vi å snakke så mye om det, så ser jeg heller frem mot noen gode 40 foran meg.

Ble rost i skyene

Under en, etter Kippes eget ønske, kjøttrik lunsj på Åråsen onsdag var det ikke få personer som ville stille seg i rekken for å gratulere jubilanten.

LSK-legenden Tom Lund, VIF-gutten Freddy dos Santos, RBKs Pål André Helland, Jan Åge Fjørtoft, Davy Wathne og tidligere lagkamerat Arild Sundgot var blant flere som hadde sendt inn en videohilsen som ble vist på tilstelningen.

Tidligere lagkamerat og Liverpool-helten Jamie Carragher hadde også fine ord å si om Kippe (se video over)

– Det synes jeg er stas da, jeg synes ikke det er mest viktig å stå i sentrum av ting, men det er gøy med oppmerksomhet, og det å bli satt pris på. Det setter jeg stor pris på, sier den nybakte 40-åringen.

Også LSK-legenden Tom Lund gratulerte.

– Du har vært, og er en bærebjelke i klubben, sa 67-åringen i sin videohilsen.

– Han er den største i LSK-historien sammen med Tom Lund, sa Erling Knudtzon til VG.

– Det tar nok litt tid for alt å synke inn, men det har vært en fantastisk dag så langt, avslutter Kippe.

