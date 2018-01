BUNDET? Ifølge agent Damani Ralph (t.h.) dokumenterer blant annet dette bildet at Jerome Philip (t.v.) har signert for New York Red Bulls. Spørsmålet er om den angivelige kontrakten er gyldig eller ikke. Foto: PRIVAT

Hevder New York Red Bulls vurderer å ta Lillestrøm til FIFA: – Vi har alt på det rene

Publisert: 25.01.18 07:40

FOTBALL 2018-01-25T06:40:04Z

Jerome Philip (18) har imponert på prøvespill for Lillestrøm SK, men MLS-klubben New York Red Bulls hevder spilleren er deres.

Og den amerikanske klubben liker slettes ikke at Philip i det hele tatt er i Norge og trener med fjorårets cupvinner .

– I ytterste konsekvens vil Red Bulls ta Lillestrøm til FIFA , sier Damani Ralph til VG.

I løpet av sin karriere spilte han blant annet for MLS-klubben Chicago Fire og på det jamaicanske landslaget. Nå livnærer 37-åringen seg som fotballagent for Stellar Group.

– Informasjonen du har fått fra Damani Ralph er korrekt. Ut over det har vi ingen kommentar, men vi ser frem til at saken blir løst, skriver New York Red Bulls ’ kommunikasjonssjef Gordon Stevenson i en e-post til VG.

Ralph hevder at den 18 år gamle nigerianske angriperen Jerome Philip har skrevet under en kontrakt med MLS-klubben, og har sendt VG flere bilder han hevder er fra 3. desember, der Philip underskriver en kontrakt, angivelig med New York-klubben.

Skrur vi tiden én og en halv måned frem i tid, til midten av januar, så er det ikke blant skyskrapere at Jerome Philip befinner seg. Han trener med Lillestrøm, og i en treningskamp mot Strømmen den 19. januar viste han seg frem med et dribleraid som endte med mål.

Klubben har latt seg imponere av 18-åringen, som sannsynligvis blir med når laget drar på treningsleir til Marbella i midten av februar.

Om han blir signert eller ikke, er imidlertid for tidlig å si.

På den andre siden av Atlanterhavet mener Red Bulls at spilleren er deres. De skal ha kommet til enighet med fotballakademiet Gee Lec om en avtale, og Philip skal altså ha underskrevet en kontrakt den 3. desember.

Den opplysningen er LSK kjent med, men de har ikke sett noen kontrakt fra MLS-klubben. Dessuten hevder LSK uansett å ha sitt på det rene.

Før klubben hentet Philip til Norge for prøvespill, var de i kontakt med Det nigerianske fotballforbundet, som bekreftet at spilleren tilhørte Yobe Desert Stars og ikke lenger Gee Lec-akademiet.

Ifølge spillerpasset utstedt av forbundet, var Philip på lån hos Yobe Desert Star fra Gee Lec-akademiet fra 1. januar 2017 og til 25. november samme år. Dagen etter, den 26. november 2017, ble overgangen gjort permanent, viser dokumentet.

Det er altså en drøy uke før Philip angivelig signerte for Red Bulls, men da med Gee Lec som den andre parten.

– Vi har fått bekreftet fra forbundet at Philip tilhører Yobe Desert Stars, og så har vi fått tillatelse fra klubben til at han kan trene med oss. Det er det vi forholder oss til. Vi har vårt på det rene, opplyser sportssjef i LSK, Simon Mesfin til VG.

Han ønsker ikke å uttale seg nærmere om saken i øyeblikket, men Lillestrøm skal føle seg så trygge på egen informasjon at dersom Red Bulls virkelig tar saken til FIFA, så vil det ikke være noe problem for klubben å legge frem hvordan de har gått frem etter boken.

På direkte spørsmål om det er aktuelt for MLS-klubben å gå til FIFA dersom LSK til slutt ender opp med å signere spilleren, vil ikke Gordon Stevenson gi noen kommentar. Men agent Damani Ralph hevder altså at så er tilfellet.