Super-Son lovpriste tomåls-Kane: - Han er yngre enn meg, men jeg lærer av ham

Publisert: 13.01.18 20:19

FOTBALL 2018-01-13T19:19:11Z

(Tottenham - Everton 4–0) Tottenham vartet opp med festfotball fra øverste hylle da Everton fikk juling på Wembley.

– Utspilt og latterliggjort, er tidligere Premier League -stopper Brede Hangelands dom over Everton. Han mener laget ble ydmyket av Tottenham, som ikke ga seg før det sto 4–0 i målprotokollen.

– Det var en veldig god prestasjon i dag. Everton er gode, men vi spilte bra, sier Kane, som scoret to og ble tidenes mestscorende Spurs-spiller i Premier League.

Super-Son

Men det var sørkoreanske Heung-min Son som startet ballet. Han pirket inn kampens første på pasning fra Serge Aurier, før han rett etter hvilen serverte Harry Kane på blank kasse.

– Banens gigant for Tottenham, kommenterte Kasper Wikestad for TV 2 etter at Son burde ha fått nok en assist etter å ha spilt Dele Alli alene med keeper i det 52. minutt.

Fem minutter senere banket Son ballen i stolpen.

– Han driver nesten en egen idrett, mente Wikestad, før Harry Kane lurte inn sin andre scoring for dagen like etterpå.

Fakta Heung-min Son Født: 8. juli 1992 (25 år) Fødested: Chuncheon i Sør-Korea Draktnummer: 7 Klubb: Tottenham Tidligere klubber: Hamburger SV, Bayer Leverkusen Landslag: 61 kamper, 20 mål

Det var spydspissens 20. ligamål for sesongen, noe som gjør ham til klar toppscorer foran Liverpools Mohamed Salah (17 mål) og Mancehster Citys Raheem Sterling (13 mål).

Ros fra sjefen

Men selv om Harry Kane satte den berømte spikeren i kista, og Christian Eriksen gjorde den umulig å åpne med sin 4–0-scoring like før slutt, det etter særdeles nydelig entouch-fotball, var det Son som på mange måter avgjorde kampen i favør Spurs.

Han har måttet finne seg i å spille fjerdefiolin bak nevnte Kane, Dele Alli og danske Christian Eriksen, men har vist seg som en svært viktig bidragsyter for laget fra London.

Bare én gang har han ikke vært å finne på banen for Tottenham i Premier League denne sesongen (runde seks), og på sine 22 opptredener har han scoret åtte mål og notert seg for seks målgivende.

– Jeg ønsker å fortsette i denne formen, å score mål på hjemmebane, men også på bortebane, sier Son, som lovpriser sine lagkamerater og spesielt Harry Kane, som ble intervjuet ved hans side.

– Han er yngre enn meg, men jeg lærer av ham, erkjenner sørkoreaneren, som selv får ros av sjefen.

– Han blir bedre og bedre for hver uke som går, sier Mauricio Pochettino.

Tottenham ligger på 5. plass i ligaen, og 44 poeng er like mange som Liverpool (én kamp mindre spilt) har på plassen foran. Everton har på sin side 27 poeng, noe som holder til en 9. plass.