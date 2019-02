EN AV GUTTA: Ole Gunnar Solskjær hilser på Liverpool-sjef Jürgen Klopp foran sin største dag som manager. Kampen ble ikke av de store og endte 0–0. Foto: John Peters / Manchester United

Dramatiske dager for Solskjær – dommen etter «halve jobben»:

«Jeg tror ikke det er så mye positivt, nei», åpnet Ole Gunnar Solskjær (46) pressekonferansen foran onsdagens tøffe bortemøte med Crystal Palace.

Manchester United -manageren smilte tappert.

Han er cirka halvveis i sin tid som vikar i det de fleste mener er engelsk fotballs største jobb. 14 kamper er spilt, minst 13 gjenstår, 11 i serien, én i Champions League og én i FA-cupen.

Det var en sensasjon da han ble hentet fra lille Molde, og det er en sensasjon hvordan han har utført jobben i 70 dager.

Nå er det 75 dager til siste serierunde, 81 dager til FA-cupfinalen på Wembley, der United kan være med, og 94 dager til Champions League-finalen i Madrid, der United ikke kommer til å være med.

Solskjær-dommen så langt gir en terning med mange øyne. Elleve seirer, to uavgjort og bare ett tap er ufattelig sterkt, men positiviteten i og rundt klubben, den fremoverrettede fotballen og selvtilliten han har tilført spillerne er nesten like imponerende, selv om alt selvsagt henger sammen med resultatene.

Enhver annen manager som hadde gjort det samme, nærmest snudd en klubb trill rundt på så kort tid, hadde blitt genierklært, og Solskjær hylles nesten mer i England enn i Norge. Jeg mener han fortjener terningkast 6 for den første halvdelen av jobben, selv om det naturligvis er mulig å peke på noen minuser.

Og det blir ikke lett å beholde toppterningen. For når Solskjær snakker om at «det ikke er så mye positivt», så handler det altså om en veldig vond skadeliste. I de neste kampene må manageren virkelig trylle litt. Et tosifret antall spillere er ute, og selv om det inkluderer folk som både har vært borte en stund og ikke er av de viktigste, er dette dramatiske dager for Ole Gunnar Solskjær .

TAKK! Old Trafford løftet seg da Manchester United ble rammet av tre skader før pause mot Liverpool. Her takker Ole Gunnar Solskjær for hjelpen etter kampen. Foto: Tom Purslow / Manchester United

I øyeblikket er han utvilsomt i teten i kampen om å få managerjobben fast, men de to neste ukene kan komme til å ødelegge mye.

Med så mange spillere ute venter Crystal Palace (b), Southampton (h), Paris Saint-Germain (b), Arsenal (b) og til slutt Wolverhampton (b) i FA-cupen i løpet av 17 dager. United må klamre seg fast i kampen om den uhyre viktige fjerdeplassen, og prøve å vinne på bortebane for tredje gang på rad i FA-cupen.

Så må det selvsagt gjøres et forsøk i Champions League-returen i Paris, men 0–2 er et relativt håpløst utgangspunkt, særlig med nedslitte bein og Paul Pogba suspendert.

Etter disse fem kampene er det to ukers landslagspause (EM-kval-start), og Solskjær vil trolig gjøre sitt beste for at Nemanja Matic og Jesse Lingard ikke blir involvert der. Mer usikkert er det nok om Marcus Rashford vil «slippe unna», men Anthony Martial og Ander Herrera er trolig utenfor fare. Det er lenge siden de var med i henholdsvis det franske og spanske landslaget.

Manchester United vant Solskjærs åtte første kamper. Laget har tatt suverent flest poeng i ligaen, fem foran City, Liverpool og Tottenham, siden han dukket opp, og dessuten vunnet meget kinkige borteoppgjør mot Tottenham, Arsenal og Chelsea, de to siste i cupen.

Paul Pogba er trolig managerens aller største triumf. Under Solskjær spiller den franske verdensmesteren kanskje sin beste fotball i karrieren.

NÆRT FORHOLD: Paul Pogba har vært fantastisk under Ole Gunnar Solskjær. Foto: Simon Stacpoole/Offside / Offside

Victor Lindelöf og Luke Shaw var stødige i de siste månedene under José Mourinho også, men begge har løftet seg enda et hakk, spilt 12 kamper, 1080 minutter, og knapt nok gjort feil.

Marcus Rashford og Jesse Lingard, to av de tre Solskjær kjente til fra sin reservelagtrenertid i klubben (Pogba den tredje), er tilført ny selvtillit og har tidvis vært veldig gode, selv om de nå sliter med skader.

Det gjør også Nemanja Matic og Ander Herrera, som begge, bokstavelig talt, har tatt store steg og vært nøkkelmenn.

At Solskjær også har gitt Manchester United et positivt, smilende ansikt utad, skal heller ikke undervurderes, for ikke å snakke om kjærligheten han får fra og gir til supporterne.

Den eneste kraftige smellen kom hjemme mot Paris Saint-Germain. Det er mulig Solskjær burde byttet litt annerledes da skadene kom underveis den kvelden, men spørsmålet er om ikke PSG uansett ville vært for gode. 2–2 hjemme mot Burnley var nok et minst like skuffende resultat.

UTE: Ander Herrera gikk ned for telling mot Liverpool. Det er uklart hvor lenge han blir borte. Foto: OLI SCARFF / AFP

Et minus kan man kanskje også si at bruken av nøkkelspillerne på midten har vært, kanskje har det grenset til litt rovdrift og kanskje er dét en av grunnene til skadesituasjonen nå. Det får vi aldri svaret på, selv om Solskjær nå sier at han tror skadene henger sammen med den løpskrevende spillestilen, og at han han har tatt en kalkulert risiko har vært ganske åpenbart i noen uker.

Vi vet at Nemanja Matic hadde spilt mest av alle, med så godt som 90 minutter i 12 av 13 Solskjær-kamper, da «muskelskaden» kom. Ander Herrera, den andre som blir tung å erstatte på midten i de neste kampene, har en lignende skade, og spanjolen har også spilt 12 kamper, dog bare åtte 90-minuttere og 939 minutter totalt.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball. Foto: Karin Beate Nøsterud/ VG

Uansett skadegrunn: Begge er borte en periode. Nå må Solskjær løfte frem nye spillere, andre typer må ta ansvar. Så gjenstår det å se om manageren fremdeles våger å gå på med et offensivt 4–3–3/4–4–2 og kontringspunkter som får lov til å stå igjen høyt i banen, eller om han velger å trekke sitt «nye» lag noen meter tilbake.

Brassen Fred får kanskje muligheten til å vise hvorfor han ble kjøpt for over en halv milliard, Alexis Sánchez får helt sikkert muligheten til å vise hvorfor United valgte å gi ham en ukelønn på over fire millioner kroner, kjempen Romelu Lukaku bør forstå at han nå er viktigere enn noen gang denne sesongen.

Og de Gea, Lindelöf, Shaw og Pogba må fremdeles være en ryggrad i Ole Gunnar Solskjærs lag.

Ellers blir det nok ikke terningkast 6 ved sesongslutt.