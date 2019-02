Solskjær trosset skadekrisen – holdt Liverpool i sjakk

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Liverpool 0–0) Ole Gunnar Solskjær (45) opplevde en managers mareritt i første omgang, men kom likevel helskinnet ut av storkampen mot erkerival Liverpool.

Til tross for at han ble nødt til å gjøre alle sine tre bytter allerede før pause, klarte Solskjær å lede United til et sterkt poeng mot gulljagende Liverpool.

Uten Nemanja Matic og Anthony Martial, som var ute med skade fra før, samt Ander Herrera, Juan Mata og Jesse Lingard, som alle måtte byttes ut i første omgang, maktet United å holde Mohamed Salah og de andre tilreisende stjernene i sjakk.

– Forsvaret til Manchester United var enestående i dag. De er blitt totalforvandlet defensivt, konkluderer Liverpool-legenden Jamie Carragher hos Sky Sports.

Faktisk var det United som skapte de største sjansene mot Liverpool, som likevel klatrer opp på tabelltopp takket være det ene poenget. Manchester United falt på sin side ut av topp fire, ettersom Arsenal vant 2–0 over Southampton.

– Vi startet bra, men så startet skadekrisen også. Det kostet oss rytmen, og til slutt må vi innrømme at United spilte med en nykomponerte midtbane, og en nykomponert angrepslinje. Men på dager som i dag, når United er lettere å slå, må vi slå dem, sier Klopp til Sky Sports, og sier det var en kamp uten høydepunkter.

Brukte opp byttene før pause

En strålende sol skinte over Manchester, men det var som ventet alt annet enn harmonisk stemning mellom hjemme- og bortefansen på Old Trafford. Rivaliseringen på tribunen startet allerede før kampstart: Liverpool-fansen begynte å synge før minuttet med applaus for den avdøde United-ungdomstreneren Eric Harisson var over. Hjemmefansen svarte med en massiv pipekonsert.

Dramatikken lot ikke vente på seg på banen heller. Kun noen sekunder var gått da Ashley Young klønet det til med et svakt tilbakespill til David De Gea, som ble nødt til å stoppe ballen med hendene og dermed gi motstanderen et indirekte frispark. Det klarte ikke Liverpool å utnytte.

Snarere enn den forventede underholdningen, ble den første omgangen sterkt preget av United-spillere som falt som fluer: Ander Herrera måtte ut med skade etter 20 minutter, Juan Mata fulgte etter bare fem minutter senere, og like før pause ble Jesse Lingard nødt til å kaste inn håndkleet – bare 20 minutter etter å ha kommet inn for Mata.

En småskadet Marcus Rashford måtte bite tennene sammen og trosse smertene. Fra trenerbenken opplevde Solskjær, som fra før manglet både Nemanja Matic og Anthony Martial, et usannsynlig marerittscenario.

Laget hans ble det første siden Burnley i januar 2015 til å bruke opp alle sine tre bytter før pause.

Det var likevel Solskjærs menn som skapte de største sjansene i en omgang der også Jürgen Klopp måtte bytte ut en skadet Roberto Firmino etter en halvtime. Romelu Lukaku fant Lingard med en genial stikker, men keeper Alisson Becker gjorde en strålende inngripen i bena på Lingard.

Deretter avsluttet Lukaku selv med en heading, men igjen var Alisson med på notene.

Ivrig Solskjær

Til tross for Uniteds skadeproblemer klarte ikke Liverpool å ta overhånd i kampen, noe en forbannet Klopp var ble mer og mer frustrert over på sidelinjen.

Mens han vanligvis holder seg i bakgrunnen under store deler av kampene, tok Solskjær for alvor kommandoen fra sidelinjen etter pause. Nordmannen var svært engasjert og ropte og gestikulerte til spillerne sine, som klarte seg overraskende bra med tanke på alle fraværene.

Georginio Wijnaldum fikk andreomgangens beste sjanse da han headet like utenfor stolpen etter en corner, men Liverpool fikk generelt lite ut av sin høye ballbesittelse – ofte på grunn av strålende stopperspill av Chris Smalling og Victor Lindelöf for hjemmelaget.

En usynlig Mohamed Salah ble byttet ut med drøye 10 minutter igjen å spille, og kampen endte målløst etter at Smalling brant den siste store sjansen på overtid.

PS! Arsenal slo Southampton 2–0 med scoringer fra Alexandre Lacazette og Henrikh Mkhitaryan.