NÆRT FORHOLD: Vieux Sané trives svært godt under Ingebrigtsens ledelse. Her fra en Brann-trening torsdag denne uken. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Den utskjelte signeringen om Ingebrigtsen: − En mann jeg vil gjør alt for

BERGEN (VG) Flere reagerte da Brann og trener Kåre Ingebrigtsen signerte 31 år gamle Vieux Sané tidligere i år. Senegaleseren forstår kritikken.

Publisert: Nå nettopp

«4. desember 2019. Det er altså datoen Vieux Sane sist startet en seriekamp. Er det noen gang man skal ta opp at fotball er ferskvare, er det nå.» skrev Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson på Twitter 10. mai i år da Sané skrev under for Brann.

Flere andre har også vært kritiske til Branns signering av den 31 år gamle midtstopperen fra Senegal. Det er noe han selv har forståelse for.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Folk sier jeg var i dårlig form, og ja det var sant. Jeg var skadet og ute en lang periode, men så har jeg også spilt i ti år før den lange skaden min. Jeg har også trent hardt mens jeg var skadet, sier Sané.

les også Brann-krisen preger Ingebrigtsen: – Jeg føler ikke press. Jeg føler skam

Han er klar på at han nå er i god, fysisk forfatning. Han påpeker at skader er en naturlig del av fotballen og at han ikke er redd for at han skal klare å motbevise kritikerne.

– Jeg er klar for 90 minutter hver uke nå. Jeg er en fotballspiller og ønsker å spille og nyte de øyeblikkene. Det er derfor jeg er her og jeg er klar for det.

– Hva kan du bidra med i dette Brann-laget?

– Jeg vet mine kvaliteter. Jeg er stor, sterk og har gode lederegenskaper. På topp er jeg godt over hundre prosent. Da føler jeg meg på 2–300 prosent. Det er enkelt å si, men når jeg er der jeg vil være, føler jeg at jeg kan gjøre jobben for tre spillere. Jeg er en spiller som liker å gi andre spillere energi. Der er jeg nå, sier Sané.

FIT FOR FIGHT: Vieux Sané forteller at han er klar for å starte mot Mjøndalen på søndag om treneren ønsker det. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

VG møter midtstopperen etter en trening utenfor Brann Stadion. Intervjuet gjøres på tribunen inne på Brann Stadion. Mellom tribunetaket som går rundt anlegget er himmelen grå og regnet har akkurat stoppet fra å dale ned.

– Det har vært fint å komme til Bergen. Det er jo så fint vær her. Ikke akkurat helt som Senegal, men ikke så langt unna heller, sier 31-åringen og ler noe ironisk etter å ha svar på spørsmål om hvordan den første tiden i Bergen og Brann har vært.

Han forteller at han tilbringer mye tid sammen med Daouda Bamba som har lært ham å kjenne Bergen som by med flere turer i byen. En annen som betyr mye for Sané er hans trener Kåre Ingebrigtsen.

De to har et nært forhold.

– Jeg var i Senegal og jeg hadde god kontakt med Kåre. Det går langt tilbake siden Glimt-tiden. Vi har hatt dialog siden den gang og så hadde han meg også i Belgia, svarer Sané på spørsmål om hvordan han endte opp i Brann.

– Hva betyr Kåre for deg?

– Han er fin fyr og en god trener. Jeg tror på han. Det er en mann jeg vil gjøre alt for. Jeg kan gå i krigen og gi alt for han på grunn av den han er. Nå lider han sammen med oss, men jeg vil gjøre alt for at han og vi skal komme ut av dette. Jeg blir glad om vi fikser det for han og resten av klubben.