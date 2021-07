Danskenes keeper var svært uenig i det tildelte straffesparket. Her diskuterer ham med Danny Makkelie. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / POOL

Schmeichel forsøkt satt ut av laser

Danskenes sisteskanse ble forsøkt forstyrret av noen på tribunen da Harry Kane skulle ta straffesparket i ekstraomgangene.

Av Daniel Nerli Gussiås

Engelskmennene fikk tildelt et kontroversielt straffespark da Raheem Sterlig gikk lett i bakken på tampen av første ekstraomgang. Etter en kjapp VAR-sjekk, valgte dommer Danny Makkelie å la avgjørelsen stå - til danskenes fortvilelse.

Oppgjøret ble spilt engelskmennenes hjemmebane Wembley, med 52 000 hjemmepublikummere og 8000 dansker. I etterkant av kampen har det dukket opp bilder som vekker oppsikt.

Da Harry Kane sto klar til å ta straffesparket - som Schmeichel forøvrig reddet - ble dansken forsøkt vippet av pinnen med det som etter alt og dømme er en laserpenn med sterkt grønt lys. Det skriver blant andre storavisen The Telegraph.

Laserpenner av et slik kaliber er forbudt i England.

Se bildet her:

Kasper Schmeichel ble forsøkt distrahert av en tilskuer på Wembley. Foto: Skjermdump ITV

Laserpennen ble etter alt å dømme brukt av en supporter på tribunen. Opptrinnet har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier.

– Om det er snakk om en laserpenn, forventer jeg at vedkommende utestenges på livstid, skriver den tidligere Premier League-spissen Stan Collymore på Twitter.

Selv om sisteskansen reddet forsøket fra den engelske landslagskapteinen, var Kane først på returen. Det sendte til slutt danskene ut av mesterskapet.

– Det var ikke den beste straffen jeg har hatt, men noen ganger bommer man og så havner returen hos deg, og heldigvis gjorde den det i dag, sier Harry Kane til ITV.

Laserpenn-situasjonen var langt fra den eneste kontroversen. Like før Raheem Sterling tok seg inn i feltet og skaffet England straffesparket, befant det seg to baller på banen. Det har fått danskenes landslagssjef, Kasper Hjulmand, til å reagere.

– Fem sekunder før Sterling løp forbi den ekstra ballen var jeg borte ved fjerdedommeren for å si fra om at det var en ball for mye på banen. Ved en annen anledning var de raske med å stoppe spillet da det var to baller på banen. Man skal ikke kunne løpe forbi en ekstra ball når det har innflytelse på spillet, sa Hjulmand på pressekonferansen etter kampen.