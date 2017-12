(Chelsea-Newcastle 3-1) En gnistrende god Eden Hazard og 12 gode Chelsea-minutter i midten av den første omgangen var alt hjemmelaget trengte for å snu kampen mot Newcastle.

For selv om det noe overraskende var gjestene som tok ledelsen etter 12 minutter, da Dwight Gayle pirket inn 0-1 fra kloss hold, var det kun ett lag på banen etter scoringen. Både Andreas Christensen headet i stolpen og Eden Hazard var alene med Karl Darlow før London-laget fikk full uttelling:

• Etter 21 minuter kom den etterlengtede utligningen for hjemmelaget. Chelsea-kaptein Cesar Azpilicueta slo inn fra høyre, og på fem meter hadde ikke Florian Lejeune mye annet valg enn å klarere innlegget. Uheldigvis for den franske stopperen endte ballen i føttene hos Eden Hazard, og den belgiske magikeren banket inn 1-1 fra syv-åtte meter.

• 12 minutter senere var snuoperasjonen et faktum. Antonio Rüdiger slo en krempasning over til Victor Moses, som tok ned ballen og fant Álvaro Morata på bakerste stolpe med et smart innlegg. Spanjolen headet inn 2-1 fra to meter.

MÅLSCORER: Alvaro Morata satte inn 2-1 med hodet etter 33 minutter. Foto: Steven Paston , AP

Femte strake seier mot Newcastle på Stamford Bridge

En livlig Eden Hazard sto bak det meste Chelsea skapte den resterende timen, og han kronet en god kamp med sin andre scoring for dagen da han meget lekkert chippet inn en straffe etter 73 minutter.

Belgieren kunne scoret både tre, fire og fem mål, men Karl Darlow sto en god kamp i Newcastle-buret og sørget for at det endte 3-1 til Chelsea. Hazard har nå scoret fem mål på de siste fem Chelsea-kampene.

Det var Chelseas 16. seier på 23 Premier League-kamper på Stamford Bridge mot Newcastle, og deres femte strake seier mot klubben fra Newcastle upon Tyne. Chelsea har nå seks seire og en uavgjort på de siste syv Premier League-kampene.

Seieren gjør at Chelsea nå ligger på 3. plass i ligaen, à poeng med Manchester United og åtte bak Manchester City, som begge har en kamp til gode på London-laget. Fire poeng bak Chelsea ligger Arsenal, og to poeng bak Arsenal ligger Liverpool.