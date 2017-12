SOLLI (VG) Det er kun en drøy måned siden Magnus Abelvik Rød (20) ble operert for et brudd i hånden. Tirsdag ble han presentert i den norske EM-troppen.

Tirsdag ble laget til EM i 2018 presentert. Der ble det blant annet klart at supertalentet Magnus Rød rekker EM i Kroatia til tross for at han i november måtte gjennomgå en operasjon for brudd i fingrene.

– Jeg tror at han kommer til å bli en av verdens beste spillere. Jeg ville ha han med tidlig, men han er ikke med som en læregutt. Han kan bidra allerede nå, sa Christian Berge under tirsdagens presentasjon.

Det 20 år gamle stortalentet til tyske Flensburg-Handewitt blir med sine 204 centimeter på strømpelesten spådd en lysende håndballkarriere.

– Etter å ha rådført oss med klubblaget kom vi frem til at det er fornuftig å ta ham med til EM.

Kun to kanter til EM

Landslagstreneren tok også med Harald Reinkind, som er skadefri og klar for mesterskapet.

– Han har en annen skarphet enn han har hatt tidligere. Jeg liker den lojaliteten han står for når vi spiller. Det var en av grunnene til at han er med.

KLAR: Harald Reinkind er også klar til dyst. Rhein-Neckar Löwen-spilleren har fått stadig mer spilletid, og har imponert landslagstrener Christian Berge nok til å få plass i troppen. Foto: Vidar Ruud , Scanpix

Det er verdt å merke seg at Berge har tatt med hele fire linjespillere, men kun to kanter.

– Jøndal er for meg en av verdens beste kanter og er i ekstrem form. Bjørnsen er Bjørnsen. Han scorer på nesten alt av avslutninger, sier Berge.

Disse er med til EM:

Målvakter: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen, Kristian Sæverås

Kantspillere: Kristian Bjørnsen, Magnus Jøndal

Bakspillere: Kent Robin Tønnesen, Eivind Tangen, Harald Reinkind, Espen Lie Hansen, Gøran S. Johannessen, Magnus Abelvik Rød, Sander Sagosen, Christian O'Sullivan, Gøran Sørheim

Linjespillere: Bjarte Myrhol, Henrik Jakobsen, Joakim Hykkerud, Magnus Gullerud

Møter Frankrike

For Norges del går EM-sluttspillet av stabelen i Kroatia 12. januar. Da skal Norge møte Frankrike til sin åpningskamp i gruppe B.

Deretter venter Hviterussland to dager senere, før Østerrike følger i siste gruppespillkamp 16. januar. Finalen spilles 28. januar.

Før den tid skal Norge lade opp med Golden League-kamper mot nevnte Frankrike, Danmark og Egypt. Allerede 4. januar skal Norge bryne seg på den franske overmakten fra VM-finalen i 2018.

– Det er litt spesielt å møte Frankrike så ofte som vi gjør, kommenterer landslagssjefen.

De norske herrene imponerte stort i fjorårets VM-mesterskap, hvor de blant annet slo ut giganten Kroatia i en høydramatisk semifinale. I finalen måtte de imidlertid gi tapt for vertsnasjonen Frankrike.