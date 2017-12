Guardiolas overtak på Mourinho: – Den overlegent største trenerduellen

Før Manchester-derbyet søndag har City-manager Pep Guardiola overtaket på erkerivalen José Mourinho, United-manager.

– Det er den overlegent største trenerduellen i fotballen nå. Dette er to «gale» menn, den ene besatt av å vinne, den andre besatt av fotball OG å vinne. De kommer neppe til å krangle så vilt som de gjorde i Spania, det har vært rolig i de siste møtene, men det er en helt spesiell intensitet mellom dem, sier Trond Johannessen, VG-ekspert på internasjonal fotball.

Guardiola og Mourinho har jubileum søndag. Det blir 20. gang de møtes som managere. Foreløpig leder Guardiola 8-4 i seirer, mens syv har endt uavgjort.

– Vi har møtt hverandre mange ganger i store kamper. Jeg vet hans måte å se fotball er annerledes enn meg, fordi det er normalt, sier Guardiola på fredagens pressekonferanse.

Han fikk spørsmål om han er like opphengt i å vinne som Mourinho.

– Definitivt. Vi er som tvillinger sånn sett. Han vil vinne titler, jeg vil vinne titler. Det vil også Conte, Klopp og Pochettino. Vi elsker å konkurrere og vinne kamper, men tro meg. Det er ikke et spesielt øyeblikk å slå Mourinhos lag, var Guardiolas svar.

– For meg er det en ny storkamp mot et av de beste lagene i landet, nummer en mot nummer to. Det er en stor kamp, sier Mourinho på pressekonferansen fredag.

Mourinho-Guardiola: Klubber trent: 7-3 Land de har trent i: 4-3 Ligatitler: 8-6 Champions League-titler: 2-2 Europa League/UEFA Cup-titler: 2-0 Premeier League-kamper: 264-53 Seiersprosent i Premier League: 64,39-69,81 Kilde: Press Association Sport

Mourinho og Guardiola ble kjent i Barcelona på 90-tallet, hvor portugiseren var tolk for Bobby Robson mens Guardiola spilte.

– Denne trenerduellen er nesten større enn selve kampen. Prestisjen er gedigen, nettopp fordi de blir målt på sin tilnærming til dette vakre og elskede spillet, sier Roar Stokke, Viasat-kommentator.

I deres tre møter med Manchester-lagene endte det i fjor med en seier til hver, og en uavgjort.

– Den offensive fotballromantikeren mot den pragmatiske strategikeren. Den ene ufravikelig i troen på å eie ballen så mye som mulig, tenke utvikling med høy risiko i spillet og den andre opptatt av å eliminere risiko, er Stokkes karaktisering av Guardiola og Mourinho.

City har kun avgitt to poeng de første 15 serierundene. Blir det seier mot United setter de lyseblå ny Premier League-rekord med 14 strake seirer, og forspranget ned til andreplassen vil være 11 poeng.

– Ser man på tabellen, har ikke United råd til å tape, men jeg mener likevel det vil være for tidlig å konkludere. Historien viser at ting kan endre seg fort, og Guardiola er ikke best til å takle motgang. Men først og fremst er han genial, og jeg tror, som de fleste, at City vinner til slutt, sier Johannessen.

Siden 2009 har Mourinho og Guardiola knivet mot hverandre på sidelinjen.

– Jeg tror ikke City taper denne kampen. Jeg tror de vinner serien. United har ikke råd til annet enn å vinne. Nøkkelen blir perfekt forsvarsspill og kontringer som rammer der Pep-fotballen gjør vondest, ved ballmist og raske overganger mot, sier Stokke.

– Jeg skulle gjerne vært flue på veggen når de planlegger denne kampen. Her blir alle detaljer gjennomdiskutert og nøye vurdert. Og en liten detalj kan avgjøre storoppgjøret, mener Stokke.

