Spillerflukt. Kutt på mellom 15 og 30 millioner. Slutt på proff-lønninger

Fredrikstad våknet til en real blåmandag i dag. Nedrykk til 2. divisjon fører til drastiske endringer i en av landets mest kjente fotballklubber.

Sportssjef Joacim Heier bekrefter at neste sesongs budsjett ikke blir høyere enn 15 millioner. I år har det vært 30 millioner. Spillerstallen skal slankes drastisk. Og det blir neppe aktuelt med spillere på rene proffkontrakter. Søndag opplyste styreleder Jostein Lunde til VG at minst 11 mann kan forlate klubben. De som satser på en videre karriere i rødt og hvitt må trolig ta seg lønnet arbeid i tillegg.

Profilen Ulrik Flo (nevø av Tore André- og Jostein Flo) bekrefter overfor VG at han ikke kan bli i FFK hvis han må ta seg jobb ved siden av fotballen.

Fakta om Fredrikstad FK Seriemesterskap (9): 1938, 1939, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956, 1960 og 1961. Cupmesterskap (11): 1932, 1935, 1936, 1938, 1940, 1950, 1957, 1961, 1966, 1984 og 2006. 2018-sesongen: Post Nord-ligaen (nivå tre)



Den samme holdningen skal flere andre spillere ha.

– Dette er bare nitrist. Hvordan kunne denne fadesen få skje med et lag som hadde et av ligaens største budsjetter, sier Kai Erik Herlovsen.

Den gamle FFK-profilen, Bundesliga-proffen (Borussia Mönchengladbach) og landslagsspilleren er fullstendig oppgitt etter lørdagens nedrykk på Notodden (tapte 5–3 sammenlagt).

Neste år blir det 2. divisjon (nivå tre) på Fredrikstad stadion. Da er det ikke Viking fra Stavanger som kommer på besøk, men Brattvåg, fra havgapet på Mørekysten. Drømmen om Eliteserien – hvor de vant seriesølv i 2008 – virker fjern.

Herlovsen skjønner ikke hvorfor spillerne kunne gå ut med full støtte til daværende trener, Andrea Loberto, i sommer – for så å endre fullstendig mening noen uker før serieslutt.

FOTBALLFAMILIE: Kai Erik Herlovsen er meget kritisk til nedturen til Fredrikstad Fotballklubb. Her er han i lystigere lag sammen med datteren og kvinnelandslagsspiller Isabell, og sønnen Niklas (bak). Foto: Terje Visnes , VG

– Hvis de hadde hatt bein i nesen i sommer, så hadde det kanskje skjedd noe, sier Herlovsen.

På spørsmål fra VG hvordan han ser for seg FFK fremover, svarer 58-åringen nokså ironisk: – De skal vel sikkert spille fotball. Og de skal vel evaluere seg selv. Men da blir det ikke ferie før til jul.

Ifølge et dokument publisert i Fredriksstad Blad, som handler om den skrekkelige nedturen fra toppen av norsk fotball til bakgården i løpet av ti år, kommer det også fram at spillergruppen har vært skakkjørt.

På spørsmål om Fredrikstad har spurt nåværende Nord-Korea-sjef Jørn Andersen om han kan ta over jobben med å gjenreise klubben, svarer sportssjef Heier at han ikke vil kommentere navn, men at en ny trener skal være klar i månedsskiftet november/desember.

Journalist Vidar Henriksen i Fredriksstad Blad har levd tett på FFK i 25 år. Han har opplevd det meste. Men lørdagens smertefulle 3-5 på Notodden er det tyngste medgir han.

– Avkledd og latterliggjort. Det er en gåte at en klubb med slike ressurser og engasjement kunne havne i 2. divisjon. Og når tror jeg faktisk de rivaliserende sarpingene, som elsker å hate oss, har medfølelse, sier Vidar Henriksen.

Han mener Fredrikstad som fotballby må hente inn en samlende person som trener. Den som gjorde den jobben sist var avdøde Knut Torbjørn Eggen. Med sønnen til Nils Arne Eggen som FFK-boss klarte aristokratene å ta seg til det gode selskap etter 17 år i bakevjen. Det resulterte i cupmesterskap (2006) og seriesølv (2008).

Ulrik Flo forteller til VG at han ikke orket å gå ut i Fredrikstad i går. Han reiste heller på besøk til lagkameraten Patrik Karoliussen som bor i Ski.

– Det er ikke noe kjekt å vise seg ute her nå, sier Ulrik Flo.

Samboer og deres barn har flyttet hjem til Sogndal. På spørsmål om han flytter etter snart sier Flo: – Det er fristende å hjelpe FFK opp igjen. Men med lønnskutt og endringer vet jeg ikke. Jeg har økonomiske forpliktelser, og det er neppe aktuelt å kombinere jobb med fotball.