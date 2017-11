Fredrikstad Blad: Høgmo snart klar som FFK-trener

Per-Mathias Høgmo (57) kan gå fra å ha vært landslagstrener for Norge til å trene 2. divisjonsklubben Fredrikstad.

Det mener i hvert fall Fredikstad Blad. Avisen skriver at alt tyder på at klubben har kommet til enighet med Høgmo, og at han vil bli presentert om kort tid.

– Kun detaljer skal gjenstå før avtalen er i boks, hevder avisen, som var i kontakt med klubbens daglige leder, Joachim Heier, onsdag kveld.

– Vi er i sluttfasen med treneransettelsen, og håper å presentere ny trener i løpet av få dager, men ingenting er avklart. Utover det har jeg ingen kommentarer nå, sier han til avisen.

Heier har ikke besvart VGs henvendelser onsdag kveld. VG har heller ikke lyktes med å komme i kontakt med Per-Mathias Høgmo.

FFK i krise: Minst elleve spillere kan forlate klubben

Det er under to uker siden det ble klart at FFK måtte ta den tunge turen ned fra 1. til 2. divisjon, altså til nivå tre for den tradisjonsrike klubben. Det hjalp ikke at Andrea Loberto takket for seg etter denne vurderingen fra spillerne bare få runder før slutt, og siden har klubben vært på trenerjakt. FFK lånte Bjørn Petter Ingebretsen fra Godset, men den løsningen var bare midlertidig. Nå kan det altså se ut som om den neste i rekken heter Per-Mathias Høgmo, i hvert fall ifølge Fredrikstad Blad.

Det vil være en smått sensasjonell overgang for Høgmo. Dersom han faktisk blir FFK-trener, vil han ha gått fra å være landslagstrener for Norge til å trene en klubb i 2. divisjon.

Det er litt over ett år siden tromsøværingen var ferdig som sjef for landslaget. Da sikret han seg lønn ut 2017, noe som skapte følgende reaksjoner.