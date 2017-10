Fredriksstad Blad: Loberto ferdig i FFK

Andrea Loberto (42) skal ha trukket seg fra jobben som Fredrikstad-trener etter ett år i klubben, melder Fredriksstad Blad.

Italieneren har hatt en svært tung sesong hos den tidligere fotballstormakten, og to kamper før sesongslutt ligger Fredrikstad på kvalikplass.

Loberto tok over som Fredrikstad-trener i november 2016, men fredag skal han ha varslet at han trekker seg fra jobben, ifølge Fredriksstad Blad. Kilder i klubben skal ha bekreftet dette overfor avisen.

Treneren skal ha spurt spillergruppen om han fortsatt har tillit, og fått nei som svar. Det skal være bakgrunnen for at han gir seg før sesongen er over. 28 seriekamper har kun ført med seg fire seire under italienerens ledelse.

Sist helg tapte Fredrikstad hjemme mot Ranheim etter tabber av keeper Håvard Jenssen.

FFK-kaptein Edvard Skagestad sier til NRK at fokuset kun er på neste kamp.

– Vi fokuserer bare på kampen mot Tromsdalen på søndag, sier han ifølge NRK.

Overfor avisen vil ikke Skagestad kommentere om tilliten til Loberto var et tema på dagens trening.

Før han flyttet til Fredrikstad, var han assistenttrener i FK Haugesund. To kamper gjenstår av sesongen, mot Tromsdalen (B) og Sandnes Ulf (H). Fredrikstad ligger på 14.-plass (kvalikplass) med syv poeng opp til Åsane på plassen over.

PS: VG har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder og sportssjef Joacim Heier, og trener Loberto, uten hell.

Saken oppdateres!