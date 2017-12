Eksperter om Høgmo-ansettelsen: – Urealistisk

Både Kjetil Rekdal og Joacim Jonsson mener kun én ting er godt nok for Fredrikstad etter ansettelsen av Per-Mathias Høgmo: Rett opp i 1.divisjon.

– Første budet er å komme seg opp til 1.divisjon.

Det sier Kjetil Rekdal til VG om hva målsetningene til Fredrikstad bør være, etter at de fredag presenterte Per-Mathias Høgmo som ny trener. Fredrikstad rykket ned til 2.divisjon etter at de tapte 3-5 sammenlagt mot Notodden i kvalifiseringen om videre spill i 1.divisjon.

– Ingen garantier

– De må rett opp. De kan ikke stabilisere klubben i 2.divisjon med Høgmo som trener, supplerer Joacim Jonsson, og sier:

– Det er ingen garantier til suksess, men nærmere garanti enn Høgmo kommer man ikke, sier svensken, som tidligere har vært sportssjef i FFK.

Høgmos forrige jobb var som trener for det norske landslaget. Fotballekspert Jonsson er imponert over hva hans tidligere arbeidsgiver har fått tak i.

–Det er urealistisk at FFK, på nivå tre i Norge, klarer å få tak i et sånt navn. De har en sterk posisjon i fotball-Norge, tross alt, sier Jonsson.

– Jeg kan ikke se for meg at de kunne fått et bedre navn. Om ledelsen i klubben har underprestert i mange år, så har de overprestert denne gangen, fortsetter svensken.

Høgmo får kort reisevei

Et av punktene både Rekdal og Jonsson peker på når VG spør om hvorfor han valgte å ta jobben, er den korte reiseveien fra huset i Moss.

– Han hadde nok lyst til å både prøve noe annet og har han kort reisevei, sier Rekdal.

– Han har nok merket at han trives med å bo i Moss på det friåret han har hatt. En annen ting jeg tror er at han ikke hadde tatt jobben om FFK hadde holdt seg. Det at de rykket ned betyr at han får begynne med blanke ark, at han kan styre prosessene og skape en kultur. Det er nok det som trigger han, mener Jonsson.

I tillegg legger Rekdal til følgende:

– Det er ingen enkel oppgave å få de oppover divisjonene, men for FFK sin del er det godt å få inn en etablert trener som gjør at byen kan få troen igjen.

