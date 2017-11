Søderlund og Selnæs involvert i supporterskandale i Frankrike

Det var mange følelser i sving da Lyon knuste St. Etienne i Rhône-derbyet. Etter 5-0-scoringen, rant det over for hjemmelagets supportere.

Lyons Nabil Fekir hadde akkurat satt inn gjestenes 5-0-scoring, og feiret med å rive av seg trøyen og juble intenst foran hjemmesupporterne. Det var dråpen som fikk det allerede fulle begeret til å renne over for St. Etienne-fansen.

Et stort antall illsinte tilskuere stormet banen, og det skal ha brutt ut slagsmål mellom de ulike supportergruppene. Opprørspoliti måtte gripe inn, og spillerne stormet i garderoben, hvor de ventet i en drøy halvtime.

Resten av oppgjøret ble ferdigspilt foran mer eller mindre tomme tribuner.

– Jeg angrer ikke på det, var uttalelsen fra Lyon-kapteinen etter kampen.

De norske St. Etienne-spillerne Ole Selnæs og Alexander Søderlund havnet midt i dramaet. Selnæs startet og spilte hele oppgjøret, mens Søderlund ble byttet inn etter bare 13 minutter.

Manchester United-floppen Memphis Depay sendte gjestene i føringen, før Fekir satte inn sitt første for dagen og la på til 2-0. Deretter ble Leo Lacroix sendt av banen, og St. Etienne var redusert til ti mann.

SATTE SINNENE I KOK: Nabil Fekirs feiring ble ikke tatt godt i mot. Foto: Philippe Desmazes , AFP

Mariano Diaz og Bertrand Traore fikset 3- og 4-0 for Lyon, før Fekir fastsatte resultatet til 5-0, og satte igang feiringen som satte sinnene i kok hos hjemmesupporterne. Han fikk gult kort for feiringen, og ble byttet ut like etter.

Lyons trener, Bruno Génésio var ikke særlig fornøyd med kapteinen sin.

– Man må være ydmyk. Det har ødelagt kvelden, og dette var ikke en god ting.